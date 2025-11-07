Колата с мигрантите опитала да избегне лентата с шипове, забила се в билборд и паднала в езерото (Видео)

С до 160 км/ч е летял трафикантът, притиснал опасно автомобил със семейство с дете на КПП Пода

Колата с мигрантите, която падна в езерото Вая край Бургас при полицейско преследване снощи, при което загинаха шестима души, първо се е забила в билборд. Това е станало при опит на румънския шофьор-каналджия да избегне разпънатата лента с шипове за принудително спиране, съобщи ст. комисар Лъчезар Момчев, директор на Гранична полиция Бургас.

На извънреден брифинг той, както и началници от ОДМВР Бургас изнесоха подробности по случая, завършил със смъртта на шестима мигранти.

"Спазена е методиката на взаимодействие между ОДМВР Бургас и колегите от Гранична полиция, действията са съгласувани, не е допуснато влизане на автомобила в градската част и пътните артерии на града, запазен е живота и здравето на колегите и на гражданите.

Благодарение на адекватната реакция са спасени и няколко човешки живота", каза зам. директорът на полицията комисар Ради Пенев.

Ст. комисар Момчев описа снощната ситуация така: "В 21,20 ч. Граничен наряд на ГПУ Царево установява лек автомобил, който отговаря на профила за извършване на превоз на незаконни мигранти. Направен е опит за спиране на автомобила, но той не се подчинява, в последствие още няколко опита за спиране са направени. Задействана е и процедура, която се изпълнява съвместно с полицейските служители - заградителни мероприятия на на КПП Пода / малко преди Бургас - б.а./

Там автомобилът с мигрантите се движи много рисково, непосредствено преди неговото спиране той избутва движещ се пред него лек автомобил на едно семейство с дете и дори застрашава сигурността на полицаите. Започва да се движи по ул. "Транспортна", като вече влиза към гъсто населените райони на града. Полицейски наряд съумява да използва лентата за принудително спиране, той опитва да я избегне и вследствие на голямата скорост и лошите условия водачът губи контрол".

Момчев уточни, че преди да падне в езерото, колата се е забила в билборд и най-вероятно това е причина за смъртта на шестимата мигранти. „Колегите веднага оказват животоспасяващи действие, трима от мигрантите са спасени и отведени в болница", уточни началникът на Гранича полиция в Бургас.

Преследването е продължило над 30 минути, като автомобилът с мигрантите постоянно сменял посоката, а на места се движел със 150-160 км/ч.

Според началника на Охранителна полиция комисар Марин Димитров процедурата е приложена в пълна степен, като пет екипа на ОД МВР Бургас се били разположени на определени места по пътя по време на преследването. Имало е необходимата комуникация между екипите и дежурните части. От навлизането на автомобила по ул. "Тодор Александров" до неговото излизане екипите са били в готовност да използват лентите за принудително спиране, уточни комисар Димитров.

От Гранична полиция отказаха да съобщят подробности за румънския шофьор, който бил "млад човек". Но не стана ясно дали е криминално проявен, имал ли е други подобни прояви. Той и тримата спасени мигранти са в добро здравословно състояние.