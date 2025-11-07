ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Най-накрая Александър Димитров обяви състава за по...

Неправоспособен 21-годишен катастрофира с кола с чужди табели в Добрич

Дияна Райнова

Катастрофата в Добрич Снимка: фейсбук група „Виждам те КАТ – Добрич" - Александър Колев

Неправоспособен 21-годишен младеж катастрофира с „БМВ" с чужди табели в Добрич, пострада и 16-годишно момиче, съобщават от Областната дирекция на МВР. На 6 ноември около 22:30 ч. е подаден сигнал за пътнотранспортно произшествие по бул. „25-ти септември" в град Добрич. На място е установен лек автомобил „БМВ", управляван от 21-годишен неправоспособен водач.

Установено е, че мъжът е загубил контрол над автомобила поради несъобразена скорост и последователно се е ударил в метално табло, предпазни парапети и билборд, разположени в разделителната ивица между пътните платна. При инцидента са пострадали водачът и 16-годишна пътничка. Мъжът е с фрактури на лявата ръка и раменната кост и е настанен в отделението по ортопедия в болницата в Добрич, а момичето е прието в отделението по неврохирургия за наблюдение. Няма опасност за живота им. При проверка е установено, че автомобилът е с регистрационни табели, издадени за друго превозно средство. По случая е образувано досъдебно производство.

Катастрофата в Добрич Снимка: фейсбук група „Виждам те КАТ – Добрич" - Александър Колев

