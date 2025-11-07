ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Най-накрая Александър Димитров обяви състава за по...

Митничари задържаха 71 старинни монети укрити в кола край Малко Търново (Снимки)

Откритите старинни монети Снимка: Агенция "Митници"

Митнически служители на пункта край Малко Търново задържаха 71 старинни монети при проверка на влизащ в страната лек автомобил, съобщиха от Агенция "Митници". Монетите са били укрити в мъжки чорап под скоростния лост и в торбичка под задната седалка на автомобила.

Колата, която била с турска регистрация, пристигнала на ГКПП Малко Търново късно вечерта в понеделник от Турция за България. В зоната за митнически контрол водачът - турски гражданин, е заявил, че няма нищо за деклариране.

При последвалата митническа проверка инспекторите откриват в автомобила 71 метални старинни монети с различни изображения и общо тегло над 1 кг, укрити под задната седалка и скоростния лост. Водачът е обяснил впоследствие, че ги пренася с търговска цел.

Контрабандните 71 монети са задържани и са предадени за експертиза. На водача на лекия автомобил е съставен акт по Закона за митниците. Образувано е административнонаказателно производство и работата по случая продължава. 

