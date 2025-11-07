ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Най-накрая Александър Димитров обяви състава за по...

Времето София 14° / 12°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/index.php/bulgaria/article/21668057 www.24chasa.bg

Жена се вряза с кола в пазара в Казанлък

3616
Жена се вряза с кола в пазара в Казанлък СНИМКА: Фейсбук/knews

Жена, управляваща лек автомобил, се е врязала в сергиите на Кооперативния пазар в Казанлък. По първоначална информация, тя най-вероятно е объркала педалите на автомобила. Превозното средство е с автоматична скоростна кутия.

За щастие, няма пострадали хора. В резултат на инцидента са нанесени материални щети по няколко сергии, чиято обща стойност се оценява на над 2000 лева, пише местната медия knews. 

На място са пристигнали екипи на пожарната, полицията и спешна помощ.

Благодарение на дъждовното време и слабия поток от хора, не се е стигнало до по-тежки последици.

Жена се вряза с кола в пазара в Казанлък СНИМКА: Фейсбук/knews

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание