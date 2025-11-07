Жена се вряза с кола в пазара в Казанлък

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Жена, управляваща лек автомобил, се е врязала в сергиите на Кооперативния пазар в Казанлък. По първоначална информация, тя най-вероятно е объркала педалите на автомобила. Превозното средство е с автоматична скоростна кутия.

За щастие, няма пострадали хора. В резултат на инцидента са нанесени материални щети по няколко сергии, чиято обща стойност се оценява на над 2000 лева, пише местната медия knews.

На място са пристигнали екипи на пожарната, полицията и спешна помощ.

Благодарение на дъждовното време и слабия поток от хора, не се е стигнало до по-тежки последици.