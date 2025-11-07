Прокуратурата в Кюстендил образува дело за умишлено замърсяване на кладенци за питейна вода

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Районна прокуратура – Кюстендил извърши проверка по повод сигнал, подаден от неправителствена организация, относно замърсяване на питейната вода в селата Скриняно и Николичевци, община Кюстендил.

В хода на проверката са установени нерегистрирани водоизточници тип кладенци, съобщават от Прокуратурата.

Констатирано е, че в периода м. август 2025 г. до м. октомври 2025 г. водите от нерегламентираните водоизточници, изградени по поречието на реките Лева и Соволянска Бистрица, са били смесвани с водохващането, за което има издадено разрешение за водовземане от Басейнова дирекция „Западнобеломорски район".

Установено е, че през същия период е било изградено незаконно водоземно съоръжение на река Бистрица чрез преграждане на реката. Част от водите ѝ са били отвеждани посредством помпи по изграден водопровод към шахтов кладенец, в който водите на река Бистрица се смесвали с водите на река Лева.

Въз основа на събраните при проверката данни Районна прокуратура – Кюстендил образува досъдебно производство за престъпление по чл. 349, ал. 1 от НК.

Наблюдаващият прокурор е дал подробни указания на разследващия орган – извършване на оглед на незаконното водоземно съоръжение на река Бистрица, вземане на проби от водата от конкретните съоръжения и назначаване на експертизи – химическа, биологична, хидротехническа, трасова.