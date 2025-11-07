ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Омбудсманът сезира КС срещу изискването за техниче...

Времето София 14° / 12°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21668061 www.24chasa.bg

Прокуратурата в Кюстендил образува дело за умишлено замърсяване на кладенци за питейна вода

1708
Кладенец Снимка: Pixabay

Районна прокуратура – Кюстендил извърши проверка по повод сигнал, подаден от неправителствена организация, относно замърсяване на питейната вода в селата Скриняно и Николичевци, община Кюстендил.

В хода на проверката са установени нерегистрирани водоизточници тип кладенци, съобщават от Прокуратурата.

Констатирано е, че в периода м. август 2025 г. до м. октомври 2025 г. водите от нерегламентираните водоизточници, изградени по поречието на реките Лева и Соволянска Бистрица, са били смесвани с водохващането, за което има издадено разрешение за водовземане от Басейнова дирекция „Западнобеломорски район".

Установено е, че през същия период е било изградено незаконно водоземно съоръжение на река Бистрица чрез преграждане на реката. Част от водите ѝ са били отвеждани посредством помпи по изграден водопровод към шахтов кладенец, в който водите на река Бистрица се смесвали с водите на река Лева.

Въз основа на събраните при проверката данни Районна прокуратура – Кюстендил образува досъдебно производство за престъпление по чл. 349, ал. 1 от НК.

Наблюдаващият прокурор е дал подробни указания на разследващия орган – извършване на оглед на незаконното водоземно съоръжение на река Бистрица, вземане на проби от водата от конкретните съоръжения и назначаване на експертизи – химическа, биологична, хидротехническа, трасова.

Кладенец Снимка: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание