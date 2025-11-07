Намушкаха с нож жена посред бял ден в центъра на Благоевград

Млада жена е била намушкана няколко пъти с нож в центъра на Благоевград. Кървавото престъпление е станало днес, минути преди 11 ч. в подплощадното пространство на пл. "Георги Измирлиев".

Получен е сигнал, че е намерена жена обляна в кръв с няколко прободни рани на земята. Веднага е пристигнала линейка и полицейски екип и пострадалата, която е на около 30 години, е откарана в болница. Задържан е предполагаемият извършител на престъплението - мъж от Благоевград на 38 години.

По първоначална информация мотивът за намушкването е свързан с любовни взаимоотношения между двамата.