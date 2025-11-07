Терзиев отговори на Борисов: Цинично е да ползваш детската болница за политически дивиденти

Карнавалът в Рио де Жанейро е през февруари. Бях там по работа - София получи международно признание, което не идва от тв студия, а от градове, които работят за бъдещето си

Бойко, който никога не лъже. По принцип подхождам с насмешка и снизхождение към подмятанията на Бойко Борисов по мой адрес. Свикнал съм с тях – те са част от политическия театър, който гледаме вече твърде дълго. Но има теми, които не могат да бъдат подминавани с усмивка. Когато някой използва темата за детската болница, за да се опита да извлече политически дивидент, това вече не е просто лъжа – това е цинизъм. Това написа във фейсбук кметът на София Васил Терзиев по повод критиките на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов по-рано днес, че "с такъв кмет София няма да има детска болница".

"Детското здраве и животът на децата са личен въпрос за всеки родител, за всеки човек с поне малко сърце. А темата за Националната детска болница стана болезнена именно заради бездействието и цинизма на хората, които управляваха София и държавата повече от 20 години – на които Борисов е емблема", пише Терзиев.

И напомня, че вчера Общественият съвет за изграждане на Националната детска болница е подал оставка заради липса на достъп до ключова информация и системно ограничаване на обществения контрол.

"И именно Борисов и политическият „елит" на последните две десетилетия дължат отговори защо и как се стигна дотук. Докато фокусът винаги е бил върху бетона и кой ще строи, ние не сме спирали да действаме по същество през последните две години", казва Терзиев.

И добавя, че миналата седмица е направена реална крачка напред с подписаното споразумение със Здравната инвестиционна компания за детска болница и Агенция „Пътна инфраструктура", с което се стартира изграждането на инфраструктурата за достъп до бъдещата Национална детска болница.

"Това ще ускори не само строителството на болницата, но и довършването на липсващите участъци от Южната дъга на Околовръстния път – проблем, който всички софиянци усещат ежедневно.

Това не са думи, това са действия. И когато някой, който 20 години е имал възможността да реши проблема, днес обвинява онези, които го решават, нека си спомним – кой управляваше София през тези години и защо болницата още не беше построена. Ние нямаме време за празни приказки. Имаме работа – за града, за децата, за бъдещето", пише още Терзиев.

Относно думите на Борисов, че Терзиев е "една седмица у Рио де Жанейро на карнавал", когато "градът е в чудовищна криза с боклука", кметът уточнява, че карнавалът в Рио е през февруари.

"И да – бил съм там, преди години, на самия карнавал. Сега обаче бях по работа. Само че това трудно може да бъде разбрано от човек, който очевидно свързва всяко служебно пътуване извън България с туризъм. Всеки съди за другите по себе си.

Докато някои си измислят карнавали, София получи международна награда и направи поредна стъпка в градската дипломация – признание, което не идва от телевизионни студия, а от градове, които наистина работят за бъдещето си. И точно сред тези градове и сред водещите институции София стои все по-достойно в международен план, а не в изолация, както бяхме свикнали", завършва Терзиев.