Издирват момиче, последно видяно до резиденция "Бояна"

Планинската спасителна служба търси момиче, последно видяно в 17:06 на 6.11.2025 близо до резиденция "Бояна" да се качва нагоре.

Стефани обича планината. Любими места включват хижа и връх "Камен дел", Копитото, Боянски водопад и други. Възможно е да се движи по маршрут без маркировка и извън очертани пътеки. Облечена е с бяло яке до коляното, кафяв анцунг и сиви туристически обувки. Има черна къса коса и е висока около 1,70. Няма в себе нито лични документи, нито пари, нито телефон, нито челник, за да вижда през нощта, пишат от планинската служба във фейсбук страницата си.

Ако някой има информация за момичето да се свърже с майка ѝ - 0884512230.