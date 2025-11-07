ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Издирват момиче, последно видяно до резиденция "Бояна"

Стефани е била видяна последно до резиденция Бояна Снимка: Фейсбук/ Планинска спасителна служба

Планинската спасителна служба търси момиче, последно видяно в 17:06 на 6.11.2025 близо до резиденция "Бояна" да се качва нагоре.

Стефани обича планината. Любими места включват хижа и връх "Камен дел", Копитото, Боянски водопад и други. Възможно е да се движи по маршрут без маркировка и извън очертани пътеки. Облечена е с бяло яке до коляното, кафяв анцунг и сиви туристически обувки. Има черна къса коса и е висока около 1,70. Няма в себе нито лични документи, нито пари, нито телефон, нито челник, за да вижда през нощта, пишат от планинската служба във фейсбук страницата си.

Ако някой има информация за момичето да се свърже с майка ѝ - 0884512230.

Здравейте, моля, ако някой има информация за това момиче да се свърже с 0884512230 - майка ѝ. Стефани е последно видяна...

Posted by Планинска спасителна служба on Friday 7 November 2025

