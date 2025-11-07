Пиян шофьор се преобърна с колата си по пътя от Банско за хижа "Вихрен", съобщиха от полицията. Инцидентът е станал около 07:30 часа.

Лек автомобил „Ауди" е самокатастрофирал, след като е излязъл от пътното платно и се е блъснал в дърво. При инцидента няма пострадали хора. На 22-годишния водач на автомобила от гр. Ловеч са направени проби с технически средства за употреба на алкохол и наркотични вещества, като пробата за алкохол е отчела наличие на 1,50 промила, а пробата за употреба на наркотични вещества е отрицателна. По случая е образувано досъдебно производство.