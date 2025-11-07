Рая Назарян посрещна британски депутати: Диалогът ни е отличен

Перспективите за развитие на парламентарния диалог между Великобритания и България са отлични и нашата цел е да го използваме пълноценно, заяви председателят на Народното събрание Рая Назарян на среща с председателя на групата за приятелство със страната ни в британския парламент Джеймс Асер. Той и заместник-председателят на групата за приятелство лорд Филип Смит са на работно посещение в България по покана на Групата за приятелство България – Великобритания в Народното събрание, съобщиха от пресцентъра на НС.

Председателят на парламента изрази задоволство от отличното състояние на двустранните отношения и подчерта, че Обединеното кралство е наш важен стратегически партньор в Европа, с когото България споделя общи ценности и виждания, както и ключов съюзник по линия на НАТО. Рая Назарян подчерта готовността на България за по-нататъшно укрепване на сътрудничеството и диалога ни на двустранна и многостранна основа, включително по парламентарна линия.

За мен Групите за приятелство са най-интересната и най-полезната част от междупарламентарния обмен, отбеляза Рая Назарян. Те дават възможност за опознаване и изграждане на доверие, разкриват нови възможности, подкрепят и очертават инициативи, полезни за гражданите, добави председателят на парламента.

Посещението на представители на групата за приятелство с България в британския парламент е по повод втората годишнина от подписването на Съвместната декларация за стратегическо партньорство, посочи на срещата посланикът на Великобритания у нас Натаниел Копси. Председателят на групата за приятелство със страната ни в британския парламент Джеймс Асер отбеляза, че е щастлив, защото след осемгодишно прекъсване в британския парламент отново е сформирана групата за приятелство с България. Той изрази увереност, че срещите между парламентаристите от двете страни ще допринесат за развитието на двустранните отношения и за засилване на практическото сътрудничество. Ние сме тук, за да гарантираме, че нашето добро приятелство е стабилна основа за задълбочаване и укрепване на бизнес контактите и икономическите инициативи, посочи заместник-председателят на групата лорд Филип Смит.

Председателят на Групата за приятелство България – Великобритания Деница Сачева подчерта, че големият числен състав на Групата за приятелство в Народното събрание – 72-ма народни представители, е показателен за значимостта, която България отдава на засилването на междупарламентарния диалог с Великобритания. Признателни сме за единомислието, което срещнахме във Ваше лице и благодарим за личната Ви ангажираност, която беше ключова за сформирането на ответна Група за приятелство с България в британския парламент, обърна се тя към гостите.

На срещата с представители на Групата за приятелство България – Великобритания беше отбелязана благодарността на страната ни за доброто отношение към българската общност във Великобритания. Обединеното кралство е незаменим партньор на ЕС в областта на сигурността и отбраната, включително в рамките на евроатлантическата колективна отбрана, беше подчертано по време на разговора. Общо бе мнението, че трябва да се продължи съвместната работа за една по-сигурна и по-стабилна Европа. Посочено беше, че значителен брой български младежи използват възможностите, които предоставят с високото си качество на образование британските университети. Непрекъснато нараства и броят на британските студенти, изучаващи медицина, стоматология и фармация в български университети, което отрежда на България ролята на един от най-бързо развиващите се доставчици на обучени кадри за британската здравна система, беше подчертано на срещата.

В рамките на работното си посещение в България британските парламентаристи ще имат разговор и с председателя на Комисията по външна политика Йорданка Фандъкова.

...