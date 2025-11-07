Васил Терзиев отне делегираните правомощия на арх. Богдана Панайотова

Кметът на София Васил Терзиев отне делегираните правомощия на главния архитект Богдана Панайотова.

Считано от днес, със заповед на кмета на Столична община се отнемат делегираните правомощия на главния архитект на София. Причината е липса на необходимото доверие и невъзможност за ефективно взаимодействие в рамките на административното управление, съобщиха от Столичната община.

Това означава, че от днес арх. Панайотова не изпълнява функциите на възложител по Закона за обществените поръчки (ЗОП). При необходимост това правомощие ще се упражнява директно от кмета на Столична община.

Съгласуването на заповеди и договори, свързани с разпореждане с общинска собственост и придобиване на имоти и вещни права по Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), остава единствено в компетентността на заместник-кмета по "Финанси и здравеопазване" Георги Клисурски.

Правомощието за внасяне на доклади по въпроси на градоустройството, касаещи създаване и/или изменение на Подробни устройствени планове, в Столичния общински съвет, включително предложения за изменение на Общия устройствен план, вече ще се упражнява от кмета на София.

Промените са въведени с оглед осигуряване на управленска последователност, институционален контрол и ефективна координация в дейността на администрацията, добавят от общината.

До отнемането на правомощията на Панайотова се стигна, след като Терзиев поиска оставката й като главен архитект на София. Тя обаче отказва да я подаде. Причината за разрива в отношенията между двамата е несъгласието на Панайотова с предложената от Терзиев нова структура на общината. Тя предвижда създаване на ново общинско направление по градско планиране и развитие, което ще е под ръководството на нов зам.-кмет. За да заработи то според Терзиев е нужно част от служителите на направлението по архитектура и градоустройство, ръководено от Панайотова, да се прехвърлят към новото звено. Панайотова обаче не е съгласна с това и е изпратила становището си до всички общински съветници.