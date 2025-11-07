С военна церемония в София бе отбелязана 140-ата годишнина от Сръбско-българската война (Снимки)

С военна церемония днес, 7 ноември, в мавзолея на княз Александър I Батенберг в столицата бе отбелязана 140-ата годишнина от Сръбско българската война и 132-рата годишнина от кончината на първия български княз и главнокомандващ на тогавашната Българска армия. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на отбраната.

За да почетат паметта на героите, на военния ритуал присъстваха министърът на отбраната Атанас Запрянов, заместник-началникът на отбраната генерал-лейтенант Красимир Кънев, заместник-министрите Радостин Илиев и Аделина Николова, представители на военното и политическото ръководство на Министерството на отбраната, висши офицери. Поднесени бяха венци от името на министъра на отбраната и началника на отбраната, както и от институции и родолюбиви организации. Изпълнен бе националният химн на Република България и с минута мълчание бе почетена паметта на загиналите. Военният ритуал бе изпълнен от военнослужещи от Националната гвардейска част и Гвардейския представителен духов оркестър.