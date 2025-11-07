Руското посолство у нас предупреждава за измами с имоти в България

Руското посолство у нас публикува на фейсбук страницата си съобщение, в което информира за руснаци, станали жертва на измамни схеми, свързани с недвижими имоти в България.

Според информацията става дума за продажба на апартаменти, принадлежащи на руснаци, въз основа на фалшиви пълномощни и изземване на недвижими имоти за покриване на несъществуващ дълг по т.нар. „запис на заповед".

"При това, както отбелязват българските юристи, защитата от подобни действия – например, отмяна на вече проведена публична продажба на имущество – предполага комплекс от юридически сложни мерки и често делото се решава не в полза на пострадалия", пишат още от посолството.

Оттам съветват при извършване на каквито и да е действия по отношение на недвижими имоти в България – било то контрол на състоянието им, проверка за образувани изпълнителни производства или получаване на документи, отнасящи се до обекта – консултация с проверени адвокати.