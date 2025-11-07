Хванаха 17 пияни и 6 дрогирани зад волана през изминалия ден

В рамките на изминалия ден са установени общо 17 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол – шестима от тях са шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила, а други 11 - с над 1,2 на 1000, двама водачи са отказали тестване. Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечени да шофират шестима, а четирима са отказали тестване, съобщават от МВР.

84 739 моторни превозни средства са проверени в рамките на разпоредената специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата за периода 31 октомври – 5 ноември 2025 г.. Извършен е контрол на 99 989 водачи и пътници. Съставени са 25 025 фиша и 3799 акта за установени административни нарушения. Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни водачи. В рамките на изминалата седмица са установени общо 132 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол – от тях 73 шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила и 59 - с над 1,2 на 1000, а 13 са отказали тестване. Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечени да шофират 45 водачи, 23 са отказали да бъдат тествани.

13 449 моторни превозни средства са проверени в рамките на разпоредената специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата през изминалия ден. Извършен е контрол на 16 055 водачи и пътници. Съставени са 4203 фиша и 542 акта за установени административни нарушения. Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни шофьори.