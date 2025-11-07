Научноизследователският кораб "Св. св. Кирил и Методий" отплава от Варна за Антарктида (Снимки)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Научноизследователският кораб "Св. св. Кирил и Методий" отплава от Варна след тържествена церемония по изпращане на Морска гара.

В своята четвърта антарктическа експедиция се очаква корабът да достигне до българската антарктическа база на остров Ливингстън в края на декември и да се върне в средата на април 2026 г., каза капитанът на кораба Радко Муевски.

На борда е качена нова сглобяема лаборатория за българската антарктическа база "Св. Климент Охридски" на остров Ливингстън, със сеизмичен и метеорологичен профил.

Тя ще бъде изградена заедно с Обединените арабски емирства.

Корабът ще работи 2 месеца в околностите на остров Ливингстън и на антарктическия полуостров, а към българската група учени участват двама португалски морски биолози, още двама от САЩ, като единият е жена.

Очаква се направените изследвания да помогнат за по-задълбоченото разбиране на климатичните промени, движението на ледниците и динамиката на морските течения, както и ще разкрият нови знания в областта на микробиологията, минералогията и слънчевата активност.