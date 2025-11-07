ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Земетресение с магнитуд 5,7 удари Мексико

Времето София 15° / 12°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21669265 www.24chasa.bg

Научноизследователският кораб "Св. св. Кирил и Методий" отплава от Варна за Антарктида (Снимки)

Надежда Алексиева

[email protected]

1800
НИК 421 отплава за своята четвърта антарктическа експедиция Снимка: Надежда Алексиева

Научноизследователският кораб "Св. св. Кирил и Методий" отплава от Варна след тържествена церемония по изпращане на Морска гара.

В своята четвърта антарктическа експедиция се очаква корабът да достигне до българската антарктическа база на остров Ливингстън в края на декември и да се върне в средата на април 2026 г., каза капитанът на кораба Радко Муевски.

На борда е качена нова сглобяема лаборатория за българската антарктическа база "Св. Климент Охридски" на остров Ливингстън, със сеизмичен и метеорологичен профил.

Тя ще бъде изградена заедно с Обединените арабски емирства.

Корабът ще работи 2 месеца в околностите на остров Ливингстън и на антарктическия полуостров, а към българската група учени участват двама португалски морски биолози, още двама от САЩ, като единият е жена.

Очаква се направените изследвания да помогнат за по-задълбоченото разбиране на климатичните промени, движението на ледниците и динамиката на морските течения, както и ще разкрият нови знания в областта на микробиологията, минералогията и слънчевата активност.

НИК 421 отплава за своята четвърта антарктическа експедиция
НИК 421 отплава за своята четвърта антарктическа експедиция
НИК 421 отплава за своята четвърта антарктическа експедиция

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание