Дадоха на съд мъж, който нападнал и опитал да души жената, с която живее пред очите на детето им

Прокуратурата във Враца внесе в съда обвинителен акт срещу Д.Д., на 41 години, по дело за престъпления против личността, извършени от него в условията на домашно насилие, и противозаконно унищожаване на чужда движима вещ.

Обвиняемият Д.Д. от 2010 г. живеел на семейни начала с М.Д. в гр. Козлодуй. От съвместното им съжителство имат син.

През 2022 г., след пореден скандал, жената напуснала семейното жилище заедно с детето и се преместила на квартира.

Първоначално отношенията помежду им били нормални, но от м. март 2024 г. Д.Д. започнал да упражнява системен психически тормоз спрямо М.Д. В някои от случаите това било съпътствано и с физическо насилие спрямо жената.

Обвиняемият настоявал отново да заживеят заедно като семейство, но не срещал съгласие от страна на М.Д. Това станало причина за агресивното му поведение – ежедневни обаждания по телефона, отправяне на обиди и закани за саморазправа.

На 02.05.2024 г. Д.Д. посетил обитаваното от М.Д. жилище в гр. Козлодуй. Нападнал я, като направил опит да я души, викал, което се е случило пред детето им.

След този инцидент обвиняемият неколкократно отправял закани с убийство спрямо М.Д., проявявал вербална агресия, упражнявал й психически тормоз, навлизал в нежелана комуникация с нея, заплашвал я с преследване. При един от такива случаи счупил очилата й.

През м. август 2024 г. М.Д. подала молба до съда по Закона за защита от домашно насилие. По образуваното гражданско дело е била издадена заповед за незабавна защита, с която на обвиняемия Д.Д. се забрани да приближава пострадалата и да осъществява контакт с нея.

Предстои делото да продължи в съда.