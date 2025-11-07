Жп линия свързва летище Пловдив с Централна гара през Крумово

Модернизират и жп трасето между Централна гара и Филипово, ще има три нови спирки – на бул. „Пещерско шосе", на „Шести септември" и бул. „България"



Железопътна линия ще свърже летище Пловдив с Централна гара през Крумово, а влаковете по трасето ще развиват до 80 км в час. Пероните в района на аеропорта ще се изградят в синхрон със съществуващата инфраструктура. Предвидена е закрита и топла чакалня, както и малка административна зона.

Това стана ясно на среща в община Пловдив, на която екипи от Национална компания „Железопътна инфраструктура" (НКЖИ) и проектанти представиха проектната разработка пред кмета Костадин Димитров, заместника му по строителство Хакъ Сакъбов и главния архитект Яна Желязкова.

Димитров припомни, че съвсем скоро летище Пловдив пусна нова авиолиния до Милано, предстои първи полет до друга дестинация – Братислава на 15-и ноември, а до 2032 г. аеропортът трябва да обслужва 11 редовни авиолинии. "Изграждането на връзка на пътниците с града е от изключително значение", заяви Димитров.

Емил Манчев, зам.-ръководител на проекта за модернизацията на жп възел Пловдив, припомни, че влаковото свързване на летище Пловдив с гара Крумово е част от този по-мащабен проект, чието финансиране е осигурено по ОП „Транспортна свързаност" 2021 – 2027 г.

На срещата беше представен и проектът за модернизацията на жп трасето между Централна гара и гара Филипово. Разработката предвижда по 5-километровото трасе да бъдат изградени три нови спирки – на бул. „Пещерско шосе", на бул. „Шести септември" и на бул. „България". Проектантите са работили по идеята за естакада, което значи линията по бул. „Копривщица" да бъде повдигната. Предвидили са шумоизолиращи стени, с които да се спре разнасянето на шум или вибрации към жилищните сгради наоколо.

„Предстои ни обявяване на поръчка за избор на проектантски колектив за нов мост над река Марица, който да свърже бул. „Копривщица" с бул. „България". На практика двата моста ще са един до друг, така че е от изключително значение проектите да се движат в синхрон. Трябва и непрестанна връзка между нас и НКЖИ", заяви градоначалникът Димитров

Вдигането на жп линиите от Коматевския възел до река Марица е част от проекта за изграждане на градска железница, чиято стойност е над 200 млн. лева.