Полицаи с кучета показаха на второкласници от Пловдив какво е да си униформен (Снимки)

24 часа Пловдив онлайн

Униформени зарадваха децата с демонстрация на полицейско куче. Снимка: МВР

Полицейски служители от пловдивското Второ районно управление и техни колеги от група "Водачи на служебни кучета" откликнаха на поканата на ръководството на ОУ "Екзарх Антим I" и запознаха учениците от втори клас със своята професия, съобщиха от МВР.

Среща се проведе в рамките на Седмицата на бащата - национална инициатива, насочена към всички мъжки фигури, които играят важна роля в отглеждането на децата. Същевременно за служителите на реда тя бе своеобразен начин да отбележат предстоящия си професионален празник утре – Архангеловден.

Полицаите обясниха на децата за работата си. Снимка: МВР
"Как се става полицай? С какво се различава неговата униформата? Какви задачи изпълнява в работата си? Опасно ли е да се залавят нарушителите на закона?". На тези и още други въпроси отговориха служителите на реда и показаха на любознателните малчугани своето защитно оборудване и патрулния автомобил. Наред с това гостите отправиха важни препоръки към децата за безопасно поведение на пътя, а накрая ги зарадваха с демонстрация на полицейско куче, което с точност и дисциплина изпълни командите на своя водач.

Второкласниците слушаха с интерес служителите на реда. Снимка: МВР
