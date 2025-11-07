Полицаи с кучета показаха на второкласници от Пловдив какво е да си униформен (Снимки)

Полицейски служители от пловдивското Второ районно управление и техни колеги от група "Водачи на служебни кучета" откликнаха на поканата на ръководството на ОУ "Екзарх Антим I" и запознаха учениците от втори клас със своята професия, съобщиха от МВР.

Среща се проведе в рамките на Седмицата на бащата - национална инициатива, насочена към всички мъжки фигури, които играят важна роля в отглеждането на децата. Същевременно за служителите на реда тя бе своеобразен начин да отбележат предстоящия си професионален празник утре – Архангеловден. Полицаите обясниха на децата за работата си. Снимка: МВР