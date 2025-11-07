Отличиха 161 пловдивски полицаи за професионалния им празник

33-ма униформени получават колективна парична награда от името на главния секретар

161 служители на Областната дирекция на МВР в Пловдив ще са отличени за проявена инициативност, високи резултати в работата и по повод професионалния им празник на 8 ноември, съобщиха от полицията.

С "Почетен знак на МВР" трета степен от министъра на вътрешните работи Даниел Митов е удостоен началникът на група в сектор "Криминална полиция" при Пето районно управление старши инспектор Николай Тодоров. От името на главния секретар Мирослав Рашков колективна парична награда получават 24-ма униформени от отдел "Криминална полиция", 4-ма техни колеги от Второ районно и други 5-ма от Четвърто. Също с негова заповед е обявена писмена похвала на петимама служители от отдел "Икономическа полиция" и на трима от Второ районно.

От директора ст. комисар Станимир Калоферов писмена похвала се отправя към общо 109 униформени, а същата награда от преките си ръководители получават още 10 техни колеги.