Даниел Митов: Добре са се справили полицаите, гонили катастрофиралия в Бургас каналджия

Идентична е оценката ми с тази на шефа ма Гранична полиция. Справили са се добре полицаите, гонили катастрофиралия в Бургас каналджия. Трябва да се знае, че не може да се минава свободно българската граница и трябва да се спазват полицейските разпореждания. Това каза вътрешният министър Даниел Митов.

Опитите за преминаване през българската граница са намалели с над 70% спрямо 2024 г., каза Митов и посочи, че границата с Турция е най-натоварената външна граница на ЕС.

Да поздравя всички колеги за отдадеността, за добрата работа, която вършат, да са още по-близо до гражданите и Бог да пази тях и семействата им. Празникът ни напомня, че българската полцияи има доста традиции.

Оптимизации могат да се правят. Приказки, ще имаме най-много полицаи на глава от населението се говорят от хора, които не знаят за какво става въпрос. В МВР са Националната и Гранична полиция, ГДБОП, жандармерията, пожарната, Миграция, Български документи за самоличност, каза Митов. И посочи, че за последните 15 години съставът на МВР е намален, но не й отговорностите на ведомството.

Подкрепям и се съобразявам с внесения бюджет и предложението за вдигане на осигурителната вноска с 2%, каза Митов, който е зам. председател на ГЕРБ. Добави, че в рамките на преговорите всичко може да се промени.