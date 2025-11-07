Нов модерен стадион ще има в пещерското село Радилово

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Министърът на младежта и спорта Иван Пешев и кметът на община Пещера Йордан Младенов направиха първа копка на новия стадион в село Радилово, който ще включва футболно игрище и спортни площадки за баскетбол, волейбол, тенис на корт и фитнес на открито.

Министерството на младежта и спорта ще предостави на Община Пещера финансиране в размер на 1 380 388 лева. С реализацията на този проект общината ще обогати спортната инфраструктура на региона и ще създаде съвременна и достъпна среда за спорт и активен начин на живот.

На официалната церемония присъстваха кметът на Радилово Димитър Данчев, председателят на Общински съвет- Пещера Васил Филев, представители на Общинското ръководство и общински съветници.

На площ от 10 000 кв. м ще бъде изградено модерно футболно игрище с размери 94 х 64 метра с изкуствена тревна настилка. В южната част на терена ще се оформят площадки за баскетбол, волейбол и тенис на корт с общ размер 70 х 19 метра, както и площадка за фитнес на открито с размери 10 х 10 метра.

Проектът включва изграждане на LED осветление, трибуни и пейки с капацитет 356 места, предпазна ограда за безопасност и контролиран достъп, както и външна чешма за обслужване на посетителите.

„Днес, заедно с г-н Младенов, изпълняваме едно от предизборните си обещания. Младите хора имат нужда от съвременни и качествени условия, за да тренират, да развиват таланта си и да изграждат характера си чрез спорт. Днешното начало е още една крачка към осигуряване на такива условия," – заяви кметът на Радилово Димитър Данчев.

„Нашата цел е Радилово и общината да разполагат със съвременна спортна инфраструктура, която да подкрепя развитието на спортните ни таланти и да бъде част от последователната ни спортна и младежка политика. Новата придобивка е инвестиция в бъдещето на младите хора," – каза кметът на Община Пещера Йордан Младенов.

„В кратки срокове успяхме да осигурим необходимите средства, защото спортът освен физическа активност е и здраве, и превенция. Радилово и неговите жители заслужават подобна придобивка," – подчерта министър Иван Пешев.

С реализацията на този проект Община Пещера продължава своите усилия за подобряване на условията за спорт, здраве и социално приобщаване на гражданите.

Йордан Младенов връчи като паметен дар на своя гост трилогията алманах "Осемте хилядолетия на Пещерския край" и сувенир с изглед от крепостта "Перистера".

На 23 септември 2025 г. кметът на общината Йордан Младенов подписа договор за директно финансиране с Министерството на младежта и спорта за реализацията на обекта. Проектът се осъществява по Наредбата за финансово подпомагане на изграждането и обновяването на спортни обекти- държавна и общинска собственост.