Откриват "Киномания 2025" в Бургас с филм за Вкаменената гора в Черно море

Дългоочакваният фестивал Киномания 2025 започва премиерно в Бургас на 8 ноември в Дома на нефтохимика с прожекцията на документалния филм "Потопът и вкаменената гора" на режисьора Еленко Касалийски.

„Потопът и вкаменената гора" е документален филм за уникалния в световен мащаб природен феномен Вкаменената гора, който се намира на дъното на Черно море. Това е филм за силата на човешкия дух да открива и изследва тайните на подводния свят.

След големия си успех миналата година с пълнометражния документален филм „Отвъд предела" за дългия път на българските изследователи в Антарктида, сега Еленко Касалиийски ни показва феноменът на дъното на нашето Черно море.

След филма „Потопът и вкаменената гора" в 16 ч, от 18 часа любителите на класическата италианска музика ще се насладят на концерта на Il Volo, заснет в долината на храмовете в Италия.

Избраните заглавия от Киномания 2025 г. за Бургас включват

най-новия филм на режисьора Стефан Командарев, Made in EU и биографичния филм за великия композитор Шопен. И двата ще бъдат показани на 19 ноември в НХК от 17 и от 19 и 30 часа.