ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Земетресение с магнитуд 5,7 удари Мексико

Времето София 15° / 12°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21669790 www.24chasa.bg

Откриват "Киномания 2025" в Бургас с филм за Вкаменената гора в Черно море

Тони Щилиянова

[email protected]

908
Домът на НХК ще събере почитатели на киното на 8 ноември.

Дългоочакваният фестивал Киномания 2025 започва премиерно в Бургас на 8 ноември в Дома на нефтохимика с прожекцията на документалния филм "Потопът и вкаменената гора" на режисьора Еленко Касалийски.

„Потопът и вкаменената гора" е документален филм за уникалния в световен мащаб природен феномен Вкаменената гора, който се намира на дъното на Черно море. Това е филм за силата на човешкия дух да открива и изследва тайните на подводния свят.

След големия си успех миналата година с пълнометражния документален филм „Отвъд предела" за дългия път на българските изследователи в Антарктида, сега Еленко Касалиийски ни показва феноменът на дъното на нашето Черно море.

След филма „Потопът и вкаменената гора" в 16 ч, от 18 часа любителите на класическата италианска музика ще се насладят на концерта на Il Volo,  заснет в долината на храмовете в Италия.

Избраните заглавия от Киномания 2025 г. за Бургас включват
най-новия филм на режисьора Стефан Командарев, Made in EU и биографичния филм за великия композитор Шопен. И двата ще бъдат показани на 19 ноември в НХК от 17 и от 19 и 30 часа.

Домът на НХК ще събере почитатели на киното на 8 ноември.
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание