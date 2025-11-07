ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Земетресение с магнитуд 5,7 удари Мексико

Времето София 15° / 12°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21669832 www.24chasa.bg

Атанас Запрянов се срещна с посланика на Полша във връзка с приключването на мандата му

1200
Атанас Запрянов и Мачей Шимански Снимка: Министерство на отбраната

По време на срещата си с посланика на Полша у нас Н. Пр. Мачей Шимански, която се проведе днес министърът на отбраната Атанас Запрянов изказа своята благодарност за изключително ползотворната съвместна работа по време на неговия мандат в България. Н. Пр. Мачей Шимански ще напусне страната ни след шест години като ръководител на мисията в София. Това съобщиха от пресцентъра на министерството на отбраната.

Двете страни определиха сътрудничеството в областта на отбраната като отлично и стабилно, като подчертаха значителните постижения, осъществени благодарение на единните позиции в оценките и възгледите, както и в прокарването и следването на политики от взаимен интерес в съюзнически формат. Министър Запрянов заяви, че българското правителство приема Полша за приоритетен партньор и наблегна на приноса за поддържането на българската бойна авиация с ремонтните дейности, извършвани в полски военни заводи. Той припомни и взетото решение за дерогация за разходите за отбрана, взето по време на полското председателство на Съвета на ЕС, и го определи като успешна съвместна инициатива, полезна за всички страни членки.

В рамките на разговорите бяха обсъдени потенциалът за задълбочаване на сътрудничеството между отбранителните индустрии на двете държави и възможностите за финансиране и общи доставки, които предоставя механизмът за укрепване на европейската отбранителна промишленост SAFE. Дискутирани бяха и ролята на страните ни в осъществяването на политиките по сдържане и отбрана на НАТО, както и големият ни принос за осигуряването на сигурност и стабилност по Източния фланг на Алианса.

В срещата участва и заместник-началникът на отбраната генерал-лейтенант Красимир Кънев.

Атанас Запрянов и Мачей Шимански Снимка: Министерство на отбраната

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание