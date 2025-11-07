Увеличават се инцидентите с тротинетки в област Добрич, 10 са ранени

Увеличават се инцидентите с водачи на тротинетки /индивидуални електрически превозни средства/ в област Добрич, което налага мерки за завишаване на контрола, заяви комисар Жулиян Минев, началник отдел "Охранителна полиция" в Областната дирекция на МВР. От началото на годината в областта са регистрирани осем тежки пътнотранспортни произшествия с участието на електрически превозни средства, при които са ранени 10 души. Данните показват почти двойно увеличение спрямо същия период на миналата година, когато произшествията са били пет, с петима ранени.

В средата на октомври е извършена специализирана полицейска операция, насочена към спазването на правилата за движение от водачите на електрически превозни средства. Проверени са 126 водачи, като са наложени 72 санкции, от които 10 акта и 62 глоби с фиш. След промените в Закона за движение по пътищата от 7 септември, общият брой санкционирани водачи достига 117, допълни Минев.

От началото на годината в областта са станали 112 тежки катастрофи, при които са загинали 11 души, ранените са 148. Десет от жертвите и 81 от ранените са при инциденти извън населени места, основно заради превишена и несъобразена скорост. Продължава да е висок делът на т.нар. самокатастрофирали водачи - 33 произшествия с шестима загинали и 48 ранени.В рамките на 10-дневна специализирана акция за контрол на скоростта са установени 1647 нарушения, 400 от които са извън населени места. "Това говори за незачитане на правилата за движение и подценяване на опасността от високата скорост", коментира комисар Минев.

Нови образователни материали, насочени към безопасността на движението по пътищата, са изработили от Областна дирекция на МВР - Добрич. Инициативата е част от превантивната кампания на дирекцията "Движение по правилата".

Първата брошура е озаглавена "Правилно карай, прибери се жив, бъди видим – бъди жив". Тя е насочена към водачите на велосипеди и има за цел да напомни основните правила за безопасно движение и да насърчи отговорното поведение на пътя, обясни инспектор Мая Василева от Районна управление на МВР в Балчик. В брошурата са включени най-важните изисквания за управление на велосипед – къде е позволено да се кара, с какво трябва да се съобразява водачът, както и възрастовите ограничения. Включено е и "Удостоверение за преминато обучение за водач на велосипед", което всяко дете може да получи след беседа с полицейски служител. Мая Василева и Здравко Дечев, също инспектор в Районното управление на МВР в Балчик, са разработили и втора част на наръчника за управление на индивидуално електрическо превозно средство, като в него са включени новите промени в Закона за движение по пътищата от 7 септември т.г.