Задържаха 26-годишен мъж, шофирал след употреба на наркотици на бул. „Ботевградско шосе" в София

1120
Полиция

Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 26-годишен мъж, шофирал след употреба на наркотици.

Събраните до момента доказателства сочат, че на 07.11.2025г. в 01,10 часа на бул. „Ботевградско шосе" в гр. София, обвиняемият И.К. е бил спрян за проверка от полицейски служители. Те му направили тест с "Drug test 5000", като пробата излязла положителна за метамфетамин. И.К. отказал да се тества в болница, съобщават от Прокуратурата.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода" до 4 години и глоба.

И.К. вече веднъж е осъждан за шофиране след употреба на наркотици.

С постановление на наблюдаващ прокурор обвиняемият е задържан за срок до 72 часа.

Предстои прокурор да внесе искане в Софийски районен съд за определяне на мярка за неотклонение „задържане под стража".

