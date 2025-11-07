Балкански ритми "разлюляха" Пещера

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Площад „България" в Пещера се превърна в сцена на музика, танци и вкусове от Балканския полуостров по време на първото издание на „Балканска среща на културите". Събитието събра жители и гости на града, за да отпразнуват колорита, духа и радостта, които свързват балканските народи.

Фестивалът е част от проекта на Община Пещера по Национален фонд „Култура"- „Ново поколение местни политики за култура за малки общини", насочен към съхраняване на местните традиции, популяризиране на културното наследство и подкрепа за творческите инициативи в региона.

Кметът на Пещера Йордан Младенов приветства гостите и участниците, като подчерта значението на културния обмен между народите:

„През годините посрещнахме гости от близо и далече. Пяхме и танцувахме с тях, аплодирахме ги. Днес продължаваме традицията- да бъдем гостоприемни, отворени за културата на другите народи и добри съседи. Нека живеем в мир и докажем, че изкуството граници няма."

Първата фестивална вечер предложи истинска балканска магия. На сцената се изяви прочутото „Гръцко чудо" Арис Заримис и Бенд, който плениха публиката с мелодичните си изпълнения. След него сцената завладяха огнените ритми на Пънар Чекич и Айдън Мехмед, донесли със себе си духа на турските народни песни.

Своето майсторство показаха и танцова формация „Елика", както и младите таланти от НЧ „Юмер Лютви" – Кърджали, впечатлявайки с виртуозни танци и пъстри костюми.

Балканската атмосфера бе допълнена от кулинарното шоу на шеф Георги, който поведе присъстващите на вкусова разходка из Средиземноморието, а глътка узо допълни доброто настроение.

Фестивалът продължава и тази вечер, когато сцената ще посрещне популярния сръбски изпълнител Dragan Kojc- Кеба. Българският дух ще бъде представен от група за автентичен фолклор „Родопчани" и танцов състав „Абракс", които ще поведат всички на голямо българско хоро.

„Балканска среща на културите" обещава да се превърне в традиция- празник на приятелството и доказателство, че музиката, танцът и изкуството обединяват повече, отколкото разделят.