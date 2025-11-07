ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Земетресение с магнитуд 5,7 удари Мексико

Времето София 15° / 12°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21670000 www.24chasa.bg

44-годишен пловдивчанин преби родителите си, дадоха му 6 месеца строг затвор

24 часа Пловдив онлайн

1480
Затвор СНИМКА: Пиксабей

Зверството е извършено в дома им преди дни

Жесток побой е нанесъл на родителите си 44-годишният Ангел Н., за което е осъден на половин година затвор при първоначален строг режим, съобщи прокуратурата. Това е станало в дома им в Пловдив.

Той пребил 70-годишната си майка с юмруци, причинявайки й контузии по главата, гърба, лицето и гръдния кош. Същият "почерк" приложил и на 73-годишния си баща.

Наказанието е влязло в сила след споразумение, одобрено от Районния съд в Пловдив.

Буквално преди дни, на 5 ноември, около 19,50 часа е бил подаден сигнал на тел. 112, че в жилище в Пловдив е извършено домашно насилие от 44-годишният мъж над родителите си. На място пристигнали полицейски служители, които установили телесните повреди по двамата пенсионери.

Затвор СНИМКА: Пиксабей

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание