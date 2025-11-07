И здравното министерство ще нищи цапащия завод, който обгазява търновци

Извънредни действия и проучване на всички факти и обстоятелства, свързани с качеството на атмосферния въздух във Велико Търново обяви Министерството на здравеопазването. Реакцията идва след намесата на народния представител от ГЕРБ-СДС и заместник-председател на Народното събрание проф. д-р Костадин Ангелов след вълна от сигнали за непрекъснато обгазяване и запрашаване на града от завод за дървесни плоскости.

В позиция на здравното министерство е обявено, че със заповед на министъра на здравеопазването доц. д-р Силви Кирилов е създадена междуведомствена работна група с участие на експерти от Министерството на здравеопазването, Министерството на околната среда и водите, Националния център по обществено здраве и анализи, РЗИ, РИОСВ, ИА „Главна инспекция по труда" и други компетентни структури. Групата ще извърши цялостна оценка на здравния риск, ще организира съвместно епидемиологично проучване за връзката между замърсяването и здравето на населението и трябва да предложи конкретни мерки с ясни отговорности и срокове.

От всички компетентни институции са изискани наличните данни и документи, включително резултати от измервания на атмосферния въздух, анализи на заболяванията и информация, свързана с дейността на предприятието „Кроношпан – България".

Намесата на Министерството на здравеопазването идва след остро повдигане на въпроса от страна на проф. д-р Костадин Ангелов за бездействието на Регионалната здравна инспекция във Велико Търново, въпреки многобройните сигнали и оплаквания от хората за задимяване, нетипични и задушливи миризми, запрашаване. Това стана причина проф. Ангелов да поиска оставката на директора на РЗИ – Велико Търново д-р Евгения Недева. Тя е освободена от длъжност със заповед на министъра на здравеопазването от 5 ноември заради пропуски в организацията на работа на институцията, непълнота при анализа и обратната връзка към гражданите по подадени сигнали, недостатъчна координация с контролните органи.

„Д-р Недева не направи нищо, за да защити великотърновци от замърсяването, което идва от „Кроношпан". Не застана пред хората, не потърси отговорност, не даде яснота и решение на проблема. Здравето на великотърновци не подлежи на сделка. Велико Търново няма нужда от административно скатаване и кръшкане. Има нужда от почтени и смели хора, които да служат на обществения интерес, а не на личните си сметки", коментира проф. Ангелов.

Той подчерта, че настоява изпълняващата длъжността директор на РЗИ – д-р Красимира Петрова незабавно да уведоми МЗ за всички рискове за здравето на хората, произтичащи от дейността на „Кроношпан" и продължава да следи в детайли всичко по хода на проверките.