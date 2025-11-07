Рокади в Столична община след отказа на арх. Панайотова да подаде оставка

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Директорът на дирекцията по общински строителен контрол в направление "Архитектура и градоустройство" (НАГ) арх. Божидар Касабов и началникът на отдел „Устройствено планиране" арх. Светломир Колев са освободени от заеманите от тях длъжности в рамките на изпитателния срок, съгласно действащото трудово законодателство. Директорът на дирекция „Мониторинг и контрол" в НАГ Елена Василева е подала заявление за прекратяване на служебното си правоотношение по собствено желание. Това съобщиха от Столичната община.

И уточняват, че тази информация има за цел да внесе яснота относно настъпилите кадрови промени в НАГ в контекста на снетото от кмета на Столична община Васил Терзиев доверие към главния архитект на София Богдана Панайотова.

Всички действия са предприети в съответствие с приложимото законодателство и административния ред, подчертават от общината.

По-рано днес стана ясно, че Терзиев отнема част от правомощията на Панайотова.