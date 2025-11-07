Армията ни сменя пистолетите "Макаров" с американски, но от Хърватия

С нови пистолети ще бъде въоръжена армията ни още през следващата година. А легендарните съветски "Макаров", които са на въоръжение от 1951 година отиват в историята.

Българската армия се превъоръжава с нови пистолети - 9-милиметрови "Springfield Armory 4.5", съобщи командирът на Сухопътните войски генерал Деян Дешков на полигона Люляк край Стара Загора, съобщи БНР.

Предстои включването на сделката в бюджета за 2026 година и заплащането на няколко хиляди образци, част от които ще бъдат на въоръжение и в Сухопътни войски, разясни генералът.

Според ген. Дешков армията ни вече има боеприпаси за няколко години напред за новите пистолети и усвояването им може да започне веднага. Генерал Деян Дешков СНИМКА: ГЕОРГИ КЮРПАНОВ

Новите пистолети на българската армия са произведени в Хърватия, въпреки че марката Springfield е американска. Производителят на новите пистолети прави и легендарните бойни карабини M1A. Изборът на новите пистолети е станал в рамките на обществена поръчка за пълна подмяна на стрелковото оръжие на армията ни, пусната още през 2024 г. Нейната рамкова стойност бе 40 млн. лв. и освен за пистолети включваше и избор на нова снайперска пушка, нова щурмова карабина и нови картечници по натовски стандарти.

Очаква се Министерство на отбраната да направи и избор на снайперски комплект за Сухопътни войски през идващата 2026 годна. Продължават доставките на разузнавателни и FPV дронове и дронове тип "камикадзе".

Командващият Сухопътни войски коментира още, че не се отказват от реактивните артилерийски системи "Град" и има план за модернизация им. По програмата SAFE Сухопътни войски се концентрират по два основни проекта:

"Единият е за подмяната на "стволната" артилерия, говорим за 155 милиметровите гаубици, и другия е за реактивни системи със залпов огън с висока точност и голяма дълбочина. Това са двете неща по SAFE , което на нас ни дава надеждата, че ще се случат. Кога – това зависи вече на военно-политическо ниво", каза генералът.