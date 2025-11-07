Ремонтът на пътя за село Велино ще трае до средата на юли 2026 г., ще обхване почти 12 км и ще струва над 6,2 млн. лв

Една община е силна, когато изпълнява обещанията си пред хората. Аз обещах този път на жителите на Велино и днес сме ви събрали тук, за да ви докажем, че сме престъпили към реални действия, започвайки ремонта. Стремим се да ви показваме резултати. Вие сте дали много както за Шумен, така и за село Велино и този път, който сега започваме да ремонтираме, е признателност за труда и усилията, които през годините сте дали на нашата община. Радвам се, че заедно с вас и с кмета ви Росен Господинов, който е много активен, да променяме Велино и да осигуряваме по-добри условия.

С тези думи кметът на община Шумен проф. Христо Христов даде началото, пред жителите на село Велино, на ремонта на пътя, който започва от разклона за селото след Царев брод, преминава през центъра на Велино и завършва на 800 метра след табелата за края на селото. Общата дължина на ремонта е близо 12 км. Кметът обеща да се срещне отново с хората, когато ремонтът завърши – около средата на месец юли 2026 г.

Дължината на пътя е точно 11 956 метра. Ремонтът се финансира по Инвестиционната програма за общински проекти по чл.113 от Закона за държавния бюджет. Стойността на проекта е 6 228 390,14 лв. с ДДС, уточни Нора Чалъкова – директор дирекция „Устройство на територията“.Ремонтът е с продължителност до 240 календарни дни, считано от 7 ноември 2025 г. и предвижда реконструкция и преасфалтиране на двете платна, като те станат с по-голяма широчина - всяко по 3 метра. Ще се изградят и банкети по 1 метър във всяка посока, ще се обособят канавки, каквито в момента няма, ще се извърши почистване на водостоците и подмяна на бордюри и тротоари в населеното място. По дължината на пътя ще се монтират нови мантинели на указаните по проекта места. Ще се извърши и отводняване на пътното платно с двустранен или едностранен напречен наклон, допълни още Чалъкова.

От фирмата изпълнител и строителния надзор поеха ангажимент да се спазват технологиите и всички изисквания за качество, като изпълнителят напомни, че на финала на СМР е преасфалтирането на пътя за Лозево през Седми километър и ремонтът на пътя за с. Коньовец. Двата обекта предстои да бъдат въведени в експлоатация. При всеки следващ проект се стремим да изпълняваме най-високите стандарти за качество. За някои от етапите на работа може да се наложи да се въведе обходен маршрут през с. Златна нива и искам да помоля жителите да проявят търпение, като ние ще работим бързо, обясни още инж. Адриан Бошнаков от фирмата изпълнител. Той поясни, че ще се подменят около 5500 кв. м. плочки в цялото село и около 2500 кв. м. нов бордюр, за да добие Велино нов облик.

Жителите на селото поздравиха кмета проф. Христов за началото на ремонта и изразиха радостта си, че се прави такава инвестиция след пет десетилетия, в които пътят за селото не е бил основно ремонтиран.