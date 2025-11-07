Вижте седмичния отчет на община Русе

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

РЕСОР „ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ":

продължават дейностите по ремонт и подготовка за полагане на нова асфалтова настилка на зоните за паркиране, пешеходните пространства и обслужващите улици, попадащи в карето между ул. „Борисова" /бл. „Найден Киров" 1/, ул. „Николай Здравков", ул. „Видин" и ул. „Мария Луиза";

продължава полагането на паважна настилка на тротоара по ул. „Шипка" от страната на Централен общински пазар;

извършени бяха проверки на детски площадки на територията на Русе за предстоящи ремонти;

извършени бяха локални ремонти /изкърпвания/ с асфалтова смес на единични разрушения по пътните настилки на места по общински път с. Долно Абланово – с. Хотанца, бул. „Гоце Делчев", бул. „Съединение", ул. „Стрешер планина" и в околоблоковото пространство до бл. „Прага" в кв. „Здравец – Изток";

извършен бе ремонт чрез студено изкърпване на компрометирани участъци по уличната мрежа на с. Хотанца;

ремонтирани бяха разрушени ревизионни шахти по бул. „Васил Левски";

продължава изграждането на кътове за отдих към новоремонтирания обслужващ път в отсечката до резиденция „Липник" в Лесопарк „Липник";

извършена бе подмяна на амортизирани осветителни тела за улично осветление с нови LED осветители по уличната мрежа на гр. Мартен /вкл. и изграждане на захранваща мрежи/;

извършен бе ремонт, подмяна на неработещи осветители и възстановяване на неработещо улично осветление на участъци по републикански път II – 21, бул. „България", бул. „Гоце Делчев", ал. „Роза" /вкл. и монтиране на нов стълб/, ул. „Александровска", ул. „Бабуна планина" /на спортната площадка/, ул. „Кирил Старцев", ул. „Николай Здравков" /вкл. и възстановяване на захранваща мрежа/, ул. „Околчица", ул. „Троян", ул. „Чипровци" /вкл. и монтиране на нов стълб за улично осветление/, както и по уличните мрежи на с. Ново село, с. Сандрово и с. Хотанца;

извършени бяха ремонтно – възстановителни дейности на външното осветление на пл. „Свобода" /вкл. и монтиране на нови осветителни LED модули/ и в околоблоковите пространства на бл. „Клокотница" в кв. „Цветница" и бл. „307" и бл. „309" в кв. „Чародейка – Север";

монтирани бяха 7 нови и бяха възстановени 6 комплекта увредени пътни знака и указателни табели за организация на движението на различни места в града;

изработени бяха 21 нови светлоотразителни знака и указателни табели за вертикална пътна сигнализация;

продължават дейностите по демонтиране на стари и монтиране на нови предпазни оградни пана в разделителната ивица на бул. „Цар Освободител";

извършен бе текущ ремонт и възстановяване на редовната работа на светофарните уредби на кръстовищата на ул. „Борисова" с бул. „Неофит Бозвели", ул. „Панайот Хитов" и ул. „Мария Луиза", ул. „Чипровци" с ул. „Тича", бул. „Съединение" с ул. „Майор Ат. Узунов" и бул. „Трети март" с ул. „Росица";

положена бе различна по вид пътна маркировка /напречна и надлъжна/ по общински път гр. Мартен – с. Сандрово, ул. „Плиска" /на кръстовището с ул. „Тулча"/, на ул. „Доростол" /на кръстовището с ул. „Яребична"/, бул. „Генерал Скобелев" /на кръстовището с ул. „Борисова"/, бул. „Христо Ботев" /на кръстовището с бул. „Васил Левски"/, бул. „Мидия – Енос" /на кръстовището с ул. „Стефан Стамболов"/, ул. „Хан Крум" /на кръстовището с ул. „Борисова"/, както и за обозначаване на места с различен режим на паркиране на автомобили по пред вх. „В" на бл. „305" в кв. „Чародейка – Север", пред вх. „А" на бл. „Българка" в кв. „Родина" 2 и пред вх. „А" на бл. „Есперанто";

в Общинския приют за безстопанствени животни бяха настанени 10 кучета, осиновени – 4, и бе извършена ваксинация на 15 кучета. Направени бяха тестове за диагностика на кърлежо-преносими заболявания на 3 кучета. Върнати по места бяха 4 обработени безстопанствени кучета.

РЕСОР „ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА":

на 4 ноември бяха обявени свободни места за прием в детските градини и яслените групи към тях;

продължава приемът на предложения за носители на Награда „Студент на годината";

приета бе информация от Държавна опера Русе, Драматичен театър „Сава Огнянов" и Държавен куклен театър за използваните културни чекове през октомври;

извършени бяха огледи на ДГ „Детелина" и ДГ „Звездица", във връзка с необходими ремонтни дейности на покрив и дворно пространство;

проведена бе работна среща на екипа по проект „Русе арт фест", във връзка с подготовката на предстоящите събития от проектното предложение;

извършени бяха дейности, свързани с програмното, техническото и рекламно обезпечаване на Международния фестивал „Мартенски музикални дни" и конкретните концертни програми;

на 6 ноември бе проведено заседание на Обществения съвет по култура;

приети бяха изпратените програми за дейността на читалищата през 2026 г.;

приети бяха отчети за изпълнените проектни предложения, финансирани по Програма „Култура";

на 8 ноември от 20 ч. в зала „Арена Русе" ще се проведе благотворителният концерт „Гиздава" на известната изпълнителка Деси Добрева, като своето участие в проявата подготвят ДВГ „Слънце", ДХ „Дунавски вълни", ДЮФА „Зорница", ФА „Русчуклийче", ФТА „Здравец", Балетно студио „Арт денс класик" и Народен хор към ДЮФА „Зорница";

подготовка за участие на състави на Общинския детски център за култура и изкуство в концертната програма на изложението Съюз на овощарите, което ще се проведе на 15 ноември в зала „Арена Русе".

РЕСОР „МЕЖДУНАРОДНИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ, ИНВЕСТИЦИИ И СОБСТВЕНОСТ":

взето бе участие в онлайн среща с организации от Австрия и Сърбия по повод на подготовка на съвместен проект по третата покана на Програма Дунавски регион 2021-2027 г. Консорциумът включва 11 организации от цялото поречие на Дунав като цели да представи ново решение за дигитализиране на процесите в туризма. Срокът за подготовка на проектното предложение е 15 декември;

във връзка с участието на Община Русе в изпълнението на Проект № BG05SFPR001-3.002-0001 „От висше образование към заетост" на Министерството на образованието и науката (МОН) по Оперативна програма (ОП) "Наука и образование за интелигентен растеж", финансиран по програма „Образование" 2021–2027, съфинансиран от Европейския съюз, Община Русе активно публикува обяви за свободни позиции и за провеждане на практически обучения под формата на студентска практика в информационната система на проекта. Пълен списък на свободните позиции в различни структури и звена на общината, може да бъде намерен на https://edujobs.mon.bg/ .

екипът на Международния младежки център извърши подготовка на представянето си в училищата на територията на общината. Проведени бяха вътрешни срещи за планиране на програмите, изготвяне на материали за представяне и координация с училищните ръководители. Дейностите целят насърчаване на младежката активност и популяризиране на възможностите, които центърът предлага. Проведени бяха посещения в седми клас в СУ „Йордан Йовков" и ОУ „Олимпи Панов";

проведени бяха 2 тръжни процедури за отдаване под наем на общински обекти. Изготвени бяха 4 заповеди за спечелили участници. Към настоящия момент текат сроковете на 3 броя тръжни процедури, сред които процедурата за отдаване под наем на заведението в Доходното здание;

категоризирани бяха 6 туристически обекта, регистрирани бяха 7 места за настаняване и бяха извършени 4 промени в обстоятелствата на вече категоризирани обекти.

РЕСОР „УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА":

продължава изграждането на спортна зала и нов учебен корпус в СУ „Васил Левски";

продължават основният ремонт и реконструкция на Дом за стари хора ,,Възраждане" и привеждането му в съответствие с функционалните изисквания по отношение на услугата ,,Резидентна грижа за лица в надтрудоспособна възраст без увреждания";

продължава изпълнението на ремонта на ДГ „Слънце" на ул. „Шейново" 14;

продължава основният ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност в ОУ „Отец Паисий";

продължава текущият ремонт покрив на общинска жилищна сграда на ул. „Михаил Хаджикостов" 10;

продължават основният ремонт и прилагане на мерки за енергийна ефективност на общежитието към ПГСС „Ангел Кънчев" - Образцов Чифлик;

продължава реконструкцията на водопровод по бул. „Гоце Делчев" от ул. „Генерал Кутузов" до ул. „Русофили";

извършени бяха 5 огледа на територията на гр. Русе и малките населени места в община Русе, във връзка със сигнали от граждани и разпореждания на контролни органи, като за проверките бяха съставени протоколи;

съставен бе един констативен акт за преместваем обект и един констативен акт за незаконен строеж, като същите са в процес на изпращане до заинтересованите лица.

РЕСОР „СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И ТРАНСПОРТ":

проведен бе конкурс за предоставяне на социалната услуга „Център за социална

рехабилитация и интеграция" за деца;

на 5 ноември бе проведено заседание по правилника за подпомагане на

социално слаби граждани;

извършени бяха 18 проверки на потребители по процедура „Иновативни здравно –

социални услуги" и бяха приети 2 заявления за кандидат-потребители;

проведено бе заседание на Комисия за детето;

сключен бе договор с Дирекция бюро по труда - Русе за заетост по Програма за

обучение и заетост на продължително безработни лица – Компонент 2. Сключени бяха 17 трудови договори с лица, наети на длъжност „общ работник" в община Русе;

извършени бяха 4 проверки в социални услуги на територията на общината относно качеството и ефективността на предоставяне на социалната услуга, съгласно Наредбата за качеството на социалните услуги;

консултирани бяха 11 човека за „Асистентска подкрепа" и бяха извършени бяха 9 домашни посещения на потребители на социалната услуга;

раздадени бяха месечни карти за транспорт на социалните асистенти в изпълнение на стандарт 3, критерий 3.1 от Наредбата за качество на социалните услуги;

подписани бяха 103 трудови договора с лични асистенти и толкова тристранни споразумения с ползватели на механизъм „Лична помощ";

извършени бяха 7 проверки в изпълнение на чл. 12 от Наредба № РД-07-7/28.06.2019 г. за включване в механизма „Лична помощ";

консултирани бяха 12 родители на новородени деца по правилника за реда и условията за осъществяване на мерки за насърчаване на раждаемостта и подкрепа отглеждането на деца в община Русе;

проведена бе сесия по Националната програма „Кодово име живот" в 6. клас на НУИ „Проф. Веселин Стоянов", в която се включиха 14 ученици;

проведени бяха две тренировки по програмата „Спорт за свободен живот" с деца от Комплекса за социални услуги за деца и семейства и Кризисния център за непридружени лица;

извършени бяха дейности по подготвянето на Наредба за условия и ред за регистриране, отчет и дерегистриране на индивидуалните електрически превозни средства и на пътните превозни средства с животинска тяга на територията на община Русе и бяха изготвени калкулации на предложените 10 такси в проекта;

изготвена бе заповед за забрана на разкопаването на улични и тротоарни настилки, вътрешно-квартални пространства, озеленени площи, във връзка с изграждане на подземни мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура за периода от 1 ноември до 1 март 2026 г.;

на 7 ноември бе въведена временна организация на движението на бул. „Тутракан", във връзка с реконструкция, рехабилитация и изграждане на нова довеждаща техническа инфраструктура до и от „Индустриален парк ЛВЗ", в това число ул. „Охрид", ул. „Тракция" и пътен възел по бул. „Тутракан", гр. Русе, зона „Изток" с подобект 2: „ Рехабилитация на пътна естакада по бул. „Тутракан" и на 1 ноември на ул. „Георги Сава Раковски" и ул. „Ген. Топалджиков" в с. Басарбово, във връзка с подмяна на водопровод;

подадена бе информация за 3 неработещи електронни информационни табла за отстраняване на проблема;

изготвени бяха 25 карти за хора с трайни увреждания;

издадени бяха 7 разрешения за извършване на таксиметров превоз на пътници;

РЕСОР „СПОРТ И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ":

продължава провеждането на Ученически спортни игри 2025/2026 г.;

изплатени бяха средства по анекси със спортните клубове за разпределена финансова подкрепа по раздел „Резерв" от Програма „Спорт" 2025 г.;

създадена бе организация за награждаване на състезатели, постигнали спортни успехи в състезания по борба и вдигане на тежести;

взето бе участие в среща за официално представяне на Програма от дейности, насочена към превенцията на противообществените прояви;

извършена бе подмяна на тревна настилка на мини игрище на стадион „Локомотив";

извършена бе подготовка на зала „Дунав" за провеждане на мач по волейбол и на турнир по джудо;

7-годишната Яна Лозанова от Шахматен клуб „Пристис" и клуба по шах към Общинския младежки дом е новият държавен шампион в индивидуалните училищни първенства по класически шахмат, които се проведоха в Боровец. Победата на талантливата русенка е безапелационна, като тя успя да надвие всичките си опоненти и постигна стопроцентов резултат. Яна грабна титлата при най-малките момичета до 7 години. Павел Лозанов, който също прославя ШК "Приста" и клуба по шах, към Общинския младежки дом Русе с успехите си и тази година, се състезава в групата до 8 години, отново показа нивото си. Младият шахматист се състезава в Боровец в категория до 9 години и въпреки, че не успя да стигне до призовите места, показа умения и се класира на седмо място с 4.5 точки от 7 партии. Младите русенски надежди се състезават под умелото ръководство на известните със своите шахматни успехи Елица и Ростислав Раеви;

10-годишната възпитаничка на Вокална школа „Приста войс" при Общинския младежки дом с ръководител Доротея Бальовска Елена Димитрова бе поздравена на лично от Димитър Бербатов заедно с още 26 деца от цялата страна на церемонията за големите награди на фондацията "Успелите деца на България". Събитието се проведе по случай Деня на народните будители в Софийския университет.