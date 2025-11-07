ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Шефът на СДВР за издирваното на Витоша момиче: Не можем да правим прибързани заключения

Към момента не можем да правим прибързани заключения. Това каза пред журналисти директорът на Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) главен комисар Любомир Николов в отговор на въпрос за евентуалните причини, поради които издирваното на Витоша момиче е напуснало дома си.

Той присъства на церемония по повод 8 ноември – професионален празник на българската полиция.

Вчера към 22:00 ч. майката на момичето подаде заявление в Четвърто районно управление, че не е виждала дъщеря си от известно време и предполага, че може да е изчезнала, каза Николов. Веднага са сформирани издирвателни групи, уведомихме Планинската спасителна служба и със съдействие от Столична община и доброволци започна незабавно издирване. Момичето е било видяно около 17:00 ч. в района на резиденция "Бояна", а около 40 минути по-късно и около Боянския водопад, посочи Любомир Николов, цитиран от БТА. То не е взело със себе си лични вещи, включително и телефон, което затруднява издирването, каза още главен комисар Николов и изрази надежда, че спасителите ще имат успех в акцията. 

По-рано днес от Планинската спасителна служба казаха, че 15 спасители, заедно с четири кучета участват в издирването на младата жена. Издирвателната акция продължава.

