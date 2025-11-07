Акад. Денков оглавява "Промяната", ако Асен Василев се оттегли

Тази събота официално ще бъде избран за зам.-председател, Националния съвет на партията ще гласува и етични правила в ПП

Бившият премиер акад. Николай Денков ще официализира властовите си позиции в "Продължаваме промяната", тъй като се очаква тази събота да стане заместник-председател на партията. Той е предложението на лидера Асен Василев за поста и се очаква номинацията му да мине без проблем на предстоящото утре заседание на Националния съвет.

Денков вече е получил категорично "да" от тясното партийно ръководство, а други имена за потенциален заместник на Василев така и не са подавани, научи неофициално "24 часа".

С промяна в устава по време на Общото събрание на ПП в края на септември тази година бе прието, че ако партията има само един лидер, то той ще бъде подпомаган в дейността си от заместник-председател.

От създаването на "Продължаваме промяната" до оттеглянето на Кирил Петков през юни той и Асен Василев бяха съпредседатели. Поредицата скандали и обвинения в корупция тази година разтресоха партията и доведоха до оставката на Кирил Петков като съпредседател и депутат. Той обясни, че така поема отговорността, след като районни кметове обвиниха зам.-кмета на София Никола Барбутов в корупция и напуснаха партията. След скандала и партньорите от ДБ настояха в "Промяната" да вземат мерки.

В крайна сметка ПП изчакаха редовния изборен цикъл в партията, за да направят корекция в устава си. Макар Асен василев еднолично да оглави формацията, остана варианта за съпредседателство. Бе разписано, че ако лидерът е само един, задължително се излъчва негов заместник. И двамата получават

3-годишен мандат за управление

Заместникът се посочва от председателя и се гласува от Националния съвет. В случай че мандатът на Василев бъде прекратен предсрочно по някаква причина, заместникът му ще ръководи партията до провеждането на нов избор за председател.

Изкачването на Денков в партийната стълбичка изглеждаше предизвестено. Към момента той е един от 12-те членове на тясното партийно ръководство, но е и съпредседател на парламентарната група а "Продължаваме промяната - демократична България" заедно с надежда Йорданова от ДБ. Има опит в изпълнителната власт - първо като образователен министър, а от юни 2023 г. до април 2024 г. бе и премиер при т.нар. сглобка. В правителството му Асен Василев бе финансов министър.

От септември ПП записа в устава си и нова партийна комисия - етична, която да следи за морала на членовете и за евентуални техни корупционни издънки. Тя трябва да допълва работата на сега съществуващия контролен съвет. Именно с нея е свързан и част от утрешния дневен ред - трябва да бъдат окончателно приети

правилата за етично поведение,

които партийците да следват.

Етичната комисия може да налага различни наказания, включително и отстраняване от партийни длъжности. 9-те й членове отговарят за изготвянето на Етичния кодекс на партията и съответните тематични обучения, а всяка година трябва да се отчита за свършеното. Решенията й може да се облажват пред Контролния съвет на партията, който досега следеше за партийното поведение по старите правила. Начело на етичната комисия е депутатът Андрей Цеков.