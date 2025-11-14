Музеят на магията в Момчиловци пази бобина, направена от Никола Тесла за Мистер Сенко

Била изработена през 1930 г. за номера на нашия илюзионист "Електрическият стол"

Към уреда проявил интерес и самият Дейвид Копърфийлд, който има най-голямата колекция на магичното изкуство в света

Бобина, изработена лично от гениалния физик и изобретател Никола Тесла, се пази в смолянското село Момчиловци. Тя е била притежание на илюзиониста Мистер Сенко.

В родопския музей разказват, че магът чрез свой близък приятел помолил изобретателя да направи специална бобина за негов номер. И Тесла я направил през 1930 г. Устройството е единствено в света, а навремето илюзията с него, наречена от Мистер Сенко "Електрическият стол", предизвикала огромна сензация.

"Днес столът и бобината на Тесла са сред най-ценните експонати в музея", казва на посетителите уредничката му Стефка Манджукова. Всъщност

бобината е резонансна трансформаторна верига, която произвежда електричество

с променлив ток с високо напрежение. Електрическа лампа, държана близо до намотка на Тесла, ще светне и ще искри поради електрическото поле. Намотката е огромна и тежи доста. Бобината, направена от Тесла специално за “Електрическият стол”.

Според номера Мистер Сенко сяда на електрическия стол, който всъщност е дървен, и с една метална пръчка докосва бобината, а в другата ръка държи свещ или лампа. Електрическата дъга, която минава през тялото му, пали специалната свещ или пък лампата светва.

За да е по-убедително, Мистер Сенко даже изкарва хора от публиката - хващат се за ръце, дава на последния от тях една лампа и когато направят тази волтова дъга, хванати за ръце, крушката на човека, който я държи, светва.

Тъй като през 30-те години България все още не е напълно електрифицирана, с бобината той предизвиква небивал интерес към себе си. Само Мистер Сенко изпълнявал този номер сред илюзионистите, тъй като никой друг не е имал бобина.

Самият Сенко твърдял, че е платил "торба с пари" за устройството. Реквизитът, както и още много вещи и пособия за номерата му са изложени в Музея на илюзионното изкуство. Той е Българският актьор получава два пъти предложение от мага Дейвид Копърфийлд да откупи бобината, но тя остава в Момчиловци.

създаден по инициатива на актьора и илюзионист Ненчо Илчев, роден в Момчиловци

В него са изложени сценични костюми, афиши, оригинални уреди и реквизит на легендарни магове като Мистер Сенко, Орфи, Астор, Факира Мити, Харди и много други. Актьорът ги е събирал в продължение на над 30 г. Една част са му подарявани, а други е откупувал.

Запазената бобина на Тесла в Момчиловци е едно от малкото неща, излезли от ръцете му, които могат да се видят днес. Иначе гениалният учен има над 300 патента, които са на границата между науката и фантастиката и са забулени с мистика.

"Бобината е използвана от Мистер Сенко до 1965 г., когато той спира да играе, прави юбилеен спектакъл на 60 г. и приключва. С нея започва да работи около 1930-а, когато е началото на самостоятелните му спектакли. През лятото из държавата са пускали цирковете, а през зимата - илюзионистите.

Мистер Сенко е бил много находчив. Решава да въведе нещо ново в репертоара си и замисля илюзията "Електрическият стол".

Това, което ми е разказвано от самия Мистер Сенко, е, че бобината е поръчана на Никола Тесла и е произведена от самия изобретател. Илюзионистът чрез негов приятел сърбин успял да се свърже с Тесла. От думите на Мистер Сенко знам, че

тя е доставена от учения в дома му в кв. "Банишора"

Но само бобината - столът и останалите атрибути, нужни за номера, са правени от майстори на Мистер Сенко.

За известен период бобината заедно с още негови реквизити са притежание на маг Харди, който прекарвал повечето си време в Италия. Когато Харди разбрал, че търся неща на Сенко, при едно идване в България ме заведе на един таван, където ги е складирал.

Тъй като мястото не достигало, някои неща от реквизита му били оставени в общи помещения. Металните са били откраднати и вероятно предадени за скрап. И въпросната бобина е можело да изчезне, но намотките са покрити и не са знаели, че има жици. Сред тях са резачката от прочутия му номер и ракетата от спектакъла му "Мистер Сенко в Космоса". Ненчо Илчев събирал колекцията си в продължение на 30 години. На преден план е реквизитът за “Разминаване със смъртта” на Орфи.

Именитият илюзионист е следял световните събития и се опитвал да ги пресъздаде

на сцената, за да е актуален. След като Гагарин излетял в Космоса, изработил една ракета, в която той влизал, а след това се появявал в публиката", разказва собственикът на бобината на Тесла Ненчо Илчев.

Актьорът признава, че след като я откупил от Харди, не знаел как работи бобината. Занесъл я на свой спектакъл във Военния клуб. С помощта на техниците и най-вече на един все още жив асистент на Мистер Сенко - Сенис, успели чрез спомени и снимки да възстановят оригиналния номер и установили, че бобината все още функционира, въпреки че вече са минали десетилетия, откакто е направена.

"Към тази бобина прояви интерес и самият Дейвид Копърфийлд. Бяхме на турне в Лас Вегас с Любо Нейков и гледахме негов спектакъл. След представлението се срещнахме с Копърфийлд и си говорихме за кратко. На мен ми беше ясно, че той говори с мен от любезност, но му привлякох вниманието, като му казах, че събирам оборудване на илюзионисти с историческо значение.

Попита ме: "Какво имаш в твоята колекция?" И като му казах, че имам бобина на Тесла, той

направо онемя. Към днешна дата Тесла е изключително популярен. Започна да прави намеци, че иска да я има

Историята с интереса на Копърфийлд продължи и по-късно. Това лято, на фестивала на Дани Белев "Златна котка", чрез френски илюзионист отново ми бе предложено да я продам. Приятелят на Копърфийлд поиска от мен да кажа цена. Разбирам интереса, но тя е едно от малкото неща в света - непокътнати и направени от Тесла, тъй като знаем, че когато той умира, всичко се засекретява и множеството от нещата изчезват.

Отказах категорично. Искам тя да си остане в България и точно в родното ми село Момчиловци", казва Ненчо Илчев.

С Мистер Сенко е и първият досег на актьора с жив илюзионист. Като дете той му пише писмо, с което го кани в Момчиловци на гости. След 10-ина дни получава отговор от големия илюзионист. Писмото е запазено и също е сред експонатите в музея. По-късно, като 13-годишен, се срещнал и лично с него. В един от вестниците родителите му прочитат, че Мистер Сенко по случай своя юбилей посреща гости в дома си в София. При срещата Мистер Сенко му показва доста фокуси, единият от които е с кърпичка, която изчезва и се появява. Това става с допълнителен "палец" върху пръста.

Ненчо си тръгва доволен, но и малко тъжен, че няма откъде да се сдобие с такъв атрибут. Ненчо Илчев в музея на илюзиите в Момчиловци

Родителите му Янка и Васил били зъботехници и успяват да изработят за него първите палци

от пластмаса за протези. Колекционерската му страст се запалила от илюзиониста Орфи. Откраднал негов плакат от читалището в Момчиловци, който съхранява до ден днешен.

"Когато Орфи почина, разказах на съпругата му Люба, която му беше и асистентка на спектаклите, колко много искам да събера голям архив и тя ми даде всичко негово. Сред най-впечатляващите реквизити на Орфи в музея е "Разминаване със смъртта", с която печели през 1981 г. сребърен медал за илюзионно изкуство в Швейцария.

Люба ляга на специално легло. Орфи завързва ръцете и краката , а след 10 секунди тя трябва да се освободи, в противен случай шиповете ще паднат върху нея. Орфи започва да брои, но на осмата секунда шиповете падат. Той имитира, че има паника, публиката настръхва, но след като се вдигне завесата, се вижда, че асистентката е върху шиповете и пуши цигара.

Когато му подарява атрибутите за сценката, Люба разказала на Ненчо, че заради този номер лежала половин година в болница. Случило се в година, когато в България имало режим на тока, при репетиция вкъщи. Люба била легнала на леглото. Върху нея имало две бобини, които държат с електромагнити леглото, тежащо над 150 кг. Всеки шип е остър и тежи килограм и половина. Орфи започва да брои секундите, но токът спира внезапно и шиповете падат върху нея.

"Не съм и мислил, че всичко ще се разрасне толкова. Започнах с колекционерска страст

да събирам, но колекцията нарастваше - все повече неща намирах и все повече неща ми даваха. Ходех по тавани - едни ми ги подаряваха, а за други давах много пари. Желанието ми бе да има памет за това голямо изкуство. После започнаха перипетиите къде да бъде показана колекцията. Отделих цялото лято на 2023-а, за да подредя експозицията, но мястото стигна само за 1/3 от това, което съм събрал.

В Париж също има, но е много по-малък. Реално най-голямата колекция на магичното изкуство е в Лас Вегас и е на Дейвид Копърфийлд. Въпреки че в нея има експонати на всички световни илюзионисти, тя не може да се посети, защото е частна. Нужна е лична покана от Копърфийлд", казва актьорът.

Входът за Музея на магията в Момчиловци е свободен, като се събират дарения. Работи всеки ден без сряда и се радва на голям интерес.

Много сценични костюми, афиши, оригинални уреди и реквизит на легендарни магове обаче стоят все още по складове, тъй като пространството на сградата в родопското село е тясно.

Преди дни бе одобрен проект на община Смолян за преместване на музея, който сега е в старото килийно училище, в общинска сграда, която не се използва и се руши. Той е на стойност 2,6 млн. лв. и е по общински проекти на регионалното министерство. Предвиждат се преустройство, модернизиране и нови облицовки и инсталации. Ще бъде монтиран и асансьор, който да обслужва всички нива на сградата.

Инициативата идва от самия Ненчо Илчев,

както и от местната общност, за да се привличат повече туристи.

"Надявам се да се осъществи. Това е музей, посветен на историята на българските илюзионисти, а България има голяма и силна школа. Освен пълната колекция в него ще има голяма сцена за събития и фестивали на илюзионното изкуство. Ще се направят виртуални разходки и други интересни неща, достъпни чрез съвременните технологични възможности, които ще разпалват въображението. Посетителите в бъдещия музей ще надникнат зад завесите на илюзионистичните трикове и ще могат сами да пробват сръчността си като магове", казва Ненчо Илчев.