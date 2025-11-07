ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Остава в ареста рецидивистът, пребил жестоко до смърт жена в София

Съд Снимка: Pixabay

Над 10 пъти я удрял в главата и я душил

По искане на Софийска градска прокуратура е взета мярка за неотклонение задържане под стража спрямо обвинен за умишлено убийство, извършено при условията на опасен рецидив.

По искане на Софийска градска прокуратура (СГП) Софийски градски съд (СГС) взе мярка за неотклонение „задържане под стража" спрямо Ц. П., обвинен в престъпление.

Разследването по случая се извършва от 03 РУ - СДВР под ръководството и надзора на СГП.

На 05.11.2025 г. СГП привлече Ц. П. в качеството на обвиняем и постанови задържането му за срок до 72 часа.

Обвинението спрямо него е за това, че на 04.11.2025 г., около 00:30 ч. в гр. София, в новострояща се сграда на ул. „Ген. Столетов" умишлено умъртвил И. С., като ѝ нанесъл множество, не по-малко от 10 удара с ръце по главата, притискане на главата и притискане на шията с ръце. Престъплението е извършено при условията на опасен рецидив, след като Ц. П. е бил осъждан за тежко умишлено престъпление на лишаване от свобода не по-малко от една година, изпълнението на което не е отложено по чл. 66 НК.

Съдът сподели доводите на прокурора, че са налице достатъчно доказателства, които водят до извод за обосновано предположение за авторството на престъплението, за което е привлечен обвиняемият. СГС прие, че е налице и реална опасност от извършване на престъпление, поради което определи като подходяща най-тежката мярка за неотклонение.

Определението на съда не е окончателно и може да бъде обжалвано пред Софийски апелативен съд.

Разследването по случая продължава.

