Повдигнаха обвинение на мъжа, намушкал жена посред бял ден в Благоевград

Прокуратурата в Благоевград привлече като обвиняем и задържа извършителя на опита за умишлено убийство на жена в центъра на града.

Под ръководство на Окръжна прокуратура – Благоевград се води разследване за извършено престъпление – опит за умишлено убийство, извършен по особено мъчителен начин и с особена жестокост.

Кървавата случка се разигра днес около 11,00 ч., в района на площад „Георги Измирлиев" в центъра на гр. Благоевград, била нападната Ина И., на 37 години. На жената били нанесени множество прободни рани в шията, в областта на гръдния кош и в лявата сърдечна област, както и по лявата ръка, с остър предмет – нож, съобщават от Прокуратурата.

Пострадалата е била транспортирана за оказване на медицинска помощ в тежко състояние и с опасност за живота. Оперирана е по спешност и стабилизирана.

Извършителят на деянието – 33-годишният Георги Мирчев, се е предал на органите на реда.

С постановление на прокурор от Окръжна прокуратура – Благоевград лицето е привлечено в качеството на обвиняем за извършено тежко умишлено престъпление.

Мирчев е задържан за срок до 72 часа, като предстои да бъде внесено в съда искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража".