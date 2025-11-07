Теменужка Петкова: Всички сме мобилизирани да намерим решение за водната криза в Омуртаг

Мобилизирали сме всички усилия да намерим решение на водната криза в Омуртаг, казаминистърът на финансите Теменужка Петкова. Заедно с вицепремиера Атанас Зафиров тя участва в работна среща с областния управител на Търговище Йоан Пеев и представители на местната власт от областта.

Тя обясни, че на срещата са коментирани възможностите за преодоляване на водната криза в Омуртаг, която поражда неудобства за жителите на града от години. "Правителството, местната власт – всички, сме мобилизирали усилия да намерим решение на този проблем. Няма причини да не сме обнадеждени", заяви финансовият министър, цитирана от БТА.

В рамките на срещата вицепремиерът Зафиров, като председател на борда, който се занимава с проблемите с водната криза, подробно запозна участниците с мерките, които са предприети, а аз ги запознах с възможностите за финансиране на тези проекти, които ще решат проблема на практика проблема, каза още Петкова.