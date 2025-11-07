ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Авиокомпаниите в САЩ отмениха над 700 полета зарад...

Времето София 10° / 10°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21671432 www.24chasa.bg

Теменужка Петкова: Всички сме мобилизирани да намерим решение за водната криза в Омуртаг

1480
Финансовата министърка Теменужка Петкова СНИМКА: Румина Димитрова

Мобилизирали сме всички усилия да намерим решение на водната криза в Омуртаг, казаминистърът на финансите Теменужка Петкова. Заедно с вицепремиера Атанас Зафиров тя участва в работна среща с областния управител на Търговище Йоан Пеев и представители на местната власт от областта.

Тя обясни, че на срещата са коментирани възможностите за преодоляване на водната криза в Омуртаг, която поражда неудобства за жителите на града от години. "Правителството, местната власт – всички, сме мобилизирали усилия да намерим решение на този проблем. Няма причини да не сме обнадеждени", заяви финансовият министър, цитирана от БТА.

В рамките на срещата вицепремиерът Зафиров, като председател на борда, който се занимава с проблемите с водната криза, подробно запозна участниците с мерките, които са предприети, а аз ги запознах с възможностите за финансиране на тези проекти, които ще решат проблема на практика проблема, каза още Петкова.

Финансовата министърка Теменужка Петкова СНИМКА: Румина Димитрова

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание