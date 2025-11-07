Радев: Органите знаят, че събират пари от мое име, и чакам действия (Обзор)

"Лукойл" трябва да има собственик, който да я развива, влизането на държавата е авариен вариант, предупреждава президентът

Да се задействат срещу тези, които от негово име събират хора и пари за президентска партия - това очаквал Румен Радев от “органите”.

“За разлика от други, които говорят непрекъснато за хората, аз съм непрекъснато сред хората и това, което чувам и достига до мен като информация, е достигнало отдавна като информация и до съответните отговорни органи, от които очаквам да действат по същество”, заяви той от Карлово. Президентът отиде там в петък на посещение в 61-а Стрямска механизирана бригада.

В събота Радев предупреди, че движение “Трети март” и движението за президентска република нямат нищо общо с него, и предупреди, че събират подписи и дори пари. Нарече тези хора “измамници и подставени лица на олигархията”. Сега на въпрос кои точно са олигарсите, чиито подставени лица мамят, президентът обясни само: “За 9 години на поста съм се нагледал на измамници, които строят политически проекти от мое име, и мой дълг е хората да бъдат предупредени, така че да не бъдат подведени”.

Не стана ясно и кои точно органи очаква да се задействат, но думите му дават да се разбере, че той не е сезирал прокуратурата или други институции.

“Само партия, която лично аз обявя, може да бъде моя партия”, каза още Радев миналата събота и така реално за първи път обяви, че негов проект ще има, защото “хората настояват навсякъде”.

Рафинерията в Бургас трябва да има надежден собственик, който да има капацитет да я развива. Държавната намеса в управлението ѝ е “краен, авариен вариант”, коментира той темата “Лукойл”. Изключително притеснително е, че управляващите могат лесно да стигнат до сценария на “Булгартабак”, каза още Радев.

“Господин Пеевски е хванал господин Борисов за адвокат, който се оплита в собствените си версии. Не можеш да заблуждаваш целия свят, защото този раздут балон рано или късно се спуква”, изказа се президентът по темата за санкциите по закона “Магнитски”.

Атакува остро и бюджета - не съдържа визия, реформи и стимули за растеж, а е инструмент за политическо оцеляване и “измъчени напъни да се вкарат някакви цифри в някаква рамка, така че да се демонстрира готовност за еврозоната”. Този бюджет съдържа предпоставки за задушаване на икономиката и въвличането ни в дългова спирала, предупреди Радев.

Неуважение, и към трудещите се, и към тези, които пълнят хазната е да им дадеш 400 страници проект и да искаш становище за ден, поставяйки ги пред свършен факт, коментира той бойкота на тристранката от страна на бизнеса.