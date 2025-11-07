Даниел Лорер: Действията на управляващите за "Лукойл" днес показаха, че са неможачи

"Всичко, което управляващите правят, или не правят до днес, искам да им го върна с лихва и да ги нарека едни неможачи. Ситуацията с "Лукойл" не е днес, не е от вчера, трябваше да се действа много по-рано. По наше време бяха изготвени правилата, по които да стане възможно вкарване на особения управител, настоящето правителство имаше много месеци наред да го направи, но не го свърши. Те не комуникират с нас, българите, какво смятат да правят, не комуникира и правителството. Това са едни неможачи без политическа воля да търсят интереса на България".

Това коментира Даниел Лорер, депутат от ПП-ДБ и бивш министър на иновациите по повод приетото предложение от управляващите особеният управител в "Лукойл" да може да продава дялове от дружеството. А действията му да са необжалваеми и да не подлежат нито на административен, нито на съдебен контрол.

Дори не поискаха да дойдат на изслушване изпълнителната власт, за да обяснят какво следва и какви стъпки ще се приемат оттук-нататък. Сега се прие особеният управител да има право да продаде дялове на "Лукойл" на който намери за добре, след одобрение от Министерския съвет, възмути се Лорер.

По отношение на санкциите към Делян Пеевски, Владислав Горанов и други Лорер каза: "Със сигурност мога да ви кажа едно нещо за санкциите, защото лятото бях първият български политик в Белия дом на посещение и тогава със съветниците на Тръмп обсъждахме санкциите и тяхното послание беше категорично - никакви санкции няма да отпаднат. А лятото стана ясно, че може да има и засилването им".

На въпроса каква е ролята на опозицията, Лорер каза, че тя е да огласява проблемите и да държи властта отговорна, когато показва истински "синдром на неможачи", както било днес с енергийния закон.

По думите му скоро ще предстои гласуване за членове на ВСС, а мнозинството вече явно било постигнато, защото тях никой не ни е търсил.

"Бюджет без идеи, реформи, на концесия, без план, бюджет, който продължава миналото и не предлага кой знае какво за бъдещето" - така определи той проектозакона за новия бюджет на страната.