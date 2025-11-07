Управляващите канят бизнеса в съвета на коалицията, за да се договорят за бюджета (Обзор)

Работодателите обаче обидени, че нападат реалния сектор, който издържа администрацията с раздути заплати

Борисов обяви за лява партия и "Новото начало"

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов покани работодателските организации на Съвета за съвместно управление, за да обсъдят отново бюджета за догодина.

Поканата му идва, след като най-голямата партия в управляващото мнозинство предишния ден вече разговаря с работодателите като първа стъпка към възстановяване на диалога. Преди това бизнесът бойкотира тристранката, обиден, че правителството не е съгласувало бюджета с него и предлага вдигане на осигурителната и данъчната тежест.

Следващия четвъртък ще се проведе нов опит да се съберат правителство, бизнес и синдикати, заяви зам.-председателят на Българската стопанска камара Станислав Попдончев пред БНР.

Борисов отправи критика и към работодателите, и към правителството, че не са успели да поддържат диалога помежду си, но темата вече била затворена. Добави, че ГЕРБ защитава малкия и средния бизнес, но цени и едрия, който е

“златната кокошка, която дава парите в бюджета”

Но и синдикатите трябва да имат думата, напомни той.

“Имаме толкова леви партии - като се почне от Радев и се стигне до “Ново начало”, през БСП, “Възраждане”, “Величие”, МЕЧ и всички останали”, изреди Борисов, макар изброените опозиционни партии да не участват в подготовката на бюджета.

А лидерът на ДПС-НН Делян Пеевски изрази надежда в хода на диалога “догодина всички изкривявания да бъдат преодолени”. Той отново подкрепи бюджета в този му вид, защото “всичко, което сме поискали за хората, е там”.

След поканата на Борисов Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) обаче отново изрази своето възмущение - този път от изказвания в Народното събрание. “Да припомня на бизнеса, че са получили енергийни помощи за тока на стойност 6,5 млрд. Е, идва време да се затегнат тези отношения, свързани със задълженията на бизнеса към държавата”, каза зам-шефът на ДПС-НН Йордан Цонев.

Нападките към тези, които произвеждат, породени от становището им за проекта на бюджет, са обида за предприятията, които създават стойност и чинно плащат всичките си задължения към фиска. Подобни изказвания са отказ от диалог, денонсиране на взаимодействието между социалните партньори и взривяват всички икономически перспективи. Разбираме, че всеки инвеститор - български или чуждестранен, не е добре дошъл, въпреки че именно реалният сектор издържа заплатите на държавните служители, впрочем трайно по-високи от тези в реалния сектор, се казва в позицията им, която бе споделена и от председателя на КРИБ Кирил Домусчиев.

Бизнесът е категоричен, че 11 млрд. лв. са били иззети

от предприятията и небитовите потребители през високите цени на електроенергията, от които те са получили обратно малко над 6 млрд., а разликата е останала в енергийна сектор. А помощите за бизнеса бяха обща европейска политика, прилагана от всички в ЕС и това спасило икономиката по време на кризата.

Ако българските предприятия (малки, средни, големи) са източвани, а не подкрепяни с предвидима и стабилна икономическа, политическа и социална среда, икономиката ще рухне! Социалните последици са лесно предвидими, предупреждават работодателите и настояват за реално възстановяване на социалния диалог.

