ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Авиокомпаниите в САЩ отмениха над 700 полета зарад...

Времето София 10° / 10°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21671658 www.24chasa.bg

Голямо пловдивско село погребва утре 16–годишния Митко, катастрофирал тежко с мотор

24 часа Пловдив онлайн

2772
16–годишният Митко ще бъде погребан утре в Строево.

Близките се надяваха на чудо, но такова не дойде

След дни наред борба за живот, завършила неуспешно, утре, навръх Архангеловден, ще бъде изпратен във вечния път един младеж, пред когото животът тепърва предстоеше. "Светъл път, ангелче!", пишат близките на 16–годишният Димитър Коков. 

Опелото е утре от 12 часа в храма "Свети Николай Летни" в село Строево, а след това е погребението.

Близките се надяваха на чудо, но такова не дойде. Митко пострада тежко в катастрофа с мотор, управляван от него. Инцидентът стана на 25 октомври, а сигналът е постъпил около 22, 20 часа в Районното управление в Хисаря. Съобщава се за пострадал тийнейджър, управлявал кросов мотор. Според  полицията превозното средство не е било регистрирано, а водачът – неправоспособен.

Митко пада край язовира и в изключително тежко състояние е откаран в УМБАЛ "Свети Георги" в Пловдив. Медиците се борят дни наред да го спасят, но, по думите им, травмите му са били несъвместими с живота.

16–годишният Митко ще бъде погребан утре в Строево.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание