Голямо пловдивско село погребва утре 16–годишния Митко, катастрофирал тежко с мотор

Близките се надяваха на чудо, но такова не дойде

След дни наред борба за живот, завършила неуспешно, утре, навръх Архангеловден, ще бъде изпратен във вечния път един младеж, пред когото животът тепърва предстоеше. "Светъл път, ангелче!", пишат близките на 16–годишният Димитър Коков.

Опелото е утре от 12 часа в храма "Свети Николай Летни" в село Строево, а след това е погребението.

Близките се надяваха на чудо, но такова не дойде. Митко пострада тежко в катастрофа с мотор, управляван от него. Инцидентът стана на 25 октомври, а сигналът е постъпил около 22, 20 часа в Районното управление в Хисаря. Съобщава се за пострадал тийнейджър, управлявал кросов мотор. Според полицията превозното средство не е било регистрирано, а водачът – неправоспособен.

Митко пада край язовира и в изключително тежко състояние е откаран в УМБАЛ "Свети Георги" в Пловдив. Медиците се борят дни наред да го спасят, но, по думите им, травмите му са били несъвместими с живота.