Обучават общинари в Благоевград за работа с изкуствен интелект

Община Благоевград продължава с работата по дигитализацията. Закупени са няколко професионални AI акаунта и започна обучение на ръководителите на дирекции в общината за ефективното използване на изкуствен интелект в ежедневната работа, съобщи кметът Методи Байкушев.

Обучението се прави от водеща компания, която е стратегически партньор в усилията за дигитална трансформация на администрацията и въвеждането на иновации в полза на гражданите.

"Целта е до края на 2026 г. да въведем системно използване на изкуствен интелект в управлението на всички общински процеси. Така общинските служители ще придобият важни „меки" и технически умения. Не за да изпълним формално даден проект за поредното обучение, а за да постигнем реална ефективност в полза на гражданите. Това е поредната стъпка в тази посока след създаването на общинската система за подаване на сигнали и единната ГИС система на община Благоевград.

Вече работим и по въвеждане на електронен документооборот в рамките на администрацията. В най-кратки срокове ще се отървем от тоновете хартия, които се хабят ежемесечно във всяка българска община", коментира кметът Байкушев.

На среща с оперативния директор на компанията е договорено община Благоевград да стане пилотна партньорска община - първата в България, която преминава обучения в посока използване на изкуствен интелект, заедно с екипа на фирмата.