Сбогувахме се с режисьора Росен Елезов

1728
Росен Елезов Снимка: Фейсбук/ Моят плейлист - музикалното шоу на БНТ

Колеги, приятели и близки си взеха последно сбогом с режисьора Росен Елезов – човекът, оставил дълбока следа в историята на родните кино и телевизия, предаде БНТ.

С топлота и спомени се напълни храм "Света София".

"Росен беше великолепен професионалист. Той направи много в телевизионната режисура. Колегите ще го запомнят с изключителния му професионализъм и не на второ място, но да добавя и много етично поведение. Талантлив, етичен, с колегиално отношение към хората. Затова мисля, че и със името му на екрана, когато се излъчват неговите филми и с личните спомени за всеки от нас – той е тук", каза проф. Божидар Манов.

"Росен е цяла вселена и като прибавим към това нещо, към неговата ерудиция и това, че беше прекрасен човек – какво повече да кажа? Много ми е тъжно, че такива хора, той е от расата на изчезващите хора, с толкова талант и доброта. Това е. Светла му памет!", каза Весела Петрова.

