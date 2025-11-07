ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Атанас Зафиров: В рамките на този мандат няма да има нито едно населено място без достъп до питейната вода

1020

"В рамките на мандата на това управление няма да има нито едно населеното място без достъп до питейната вода." Това заяви в Омуртаг вицепремиерът и председател на НС на БСП и коалиция "БСП-ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА" Атанас Зафиров. Той посети общинския център, заедно с министъра на финансите Теменужка Петкова и се срещна с областния управител на Търговище и кметове на общини от региона.

Зафиров посочи, че Омуртаг в момента е най-голямото населено място в страната, което е на воден режим. "Градът, заедно с Брезник, са последните два, които търпят тези несгоди", каза той.

По думите му, по време на срещата, чийто домакин бе кметът на Община Омуртаг Джунейт Йонузов, е обсъдено много внимателно и детайлно естеството на проблема.

"Имаме в голяма степен увереност, че проблемът ще бъде решен в обозримо бъдеще", допълни Зафиров.

Председателят на НС на БСП припомни, че в момента в Омуртаг вървят два проекта по реконструкция и подмяна на водопроводната мрежа в самия град, които ще решат част от проблема. "Всъщност, това е проблем, който е навсякъде в страната – остаряла водопреносна мрежа и пресъхване на основния водоизточник. Големият проблем обаче продължава да стои с водоизточника, така че ще работим и по този казус, а именно – довеждащ водопровод от язовир "Ястребино", който ще реши проблемите на цялата общината Омуртаг", каза Атанас Зафиров. Той уточни, че са нужни 100 литра в секунда вода – 20 литра за Антоново и 80 литра за Омуртаг. "Има решение на този проблем. С финансовия министър също коментирахме начините на финансиране, възможностите с местната власт – те също са наясно как да се случи това нещо. С голяма степен на увереност искам да кажа, че в рамките на мандата на това управление няма да има нито едно населеното място без достъп до тази основна базова ценност, която е заложена и в Конституцията – питейната вода", категоричен бе вицепремиерът Атанас Зафиров.

