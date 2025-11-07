ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Монтират димни детектори в домовете за възрастни хора в Царево

Възрастните хора ще са в по-голяма безопасност. Снимка: Pixabay

В домовете на възрастни хора в община Царево, които се отопляват на дърва, ще бъдат монтирани димни детектори за повишаване на пожарната безопасност, съобщиха от Общината.

Инициативата на местната Община и Районната служба "Пожарна безопасност и защита на населението" – Царево е за повишаване на сигурността на възрастните, живеещи сами в по-отдалечените населени места.

Детекторите са купени с финансовата подкрепа на Община Царево. Целта е да се предотвратят и ограничат инцидентите, свързани с пожари през зимните месеци, когато рискът от подобни произшествия е висок.

Звукът от устройството може да събуди обитателите в случай на пожар или задимяване, както и да алармира съседите, че нещо се случва, посочват от Общината, цитира БТА.

Монтирането на устройствата ще се извърши с помощта на кметовете и кметските наместници по населените места през следващата седмица. Устройствата се поставят лесно и осигуряват допълнителна защита за възрастните хора.

