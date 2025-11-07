Илияна Йотова приветства участниците в срещата на ръководителите на български фолклорни състави в чужбина

Вицепрезидентът Илияна Йотова беше специален гост на откриването на Четвъртата среща на ръководителите на български фолклорни състави в чужбина. Това съобщиха от прессекретариата на президентството. „Поднасям ви нашата голяма обич и признателност към труда ви. Вие обединявате всички българи отблизо и далеч и карате сърцата ни да туптят в ритъма на българщината. Успявате да заразявате с любов към българския фолклор и местните жители в страните, в които живеете", подчерта в приветствието си Йотова.

Вицепрезидентът заяви, че във все по-тревожния свят, в който многогодишни международни договорености губят своята стойност, имаме още по-голяма нужда от спокоен бряг и убежище. „Имаме нужда от нещо наше, много лично, което ни дава сили и ни връща самочувствието на древен народ с богата и ценна култура. Това е българският фолклор, в него са нашите корени", заяви Илияна Йотова.

Вицепрезидентът припомни песента на Добри Христов „Родна песен навек ни свързва". „Този текст е силен колкото „Многая лета" и „Върви, народе възродени". Символично ви подарявам този рефрен, нека той бъде нашата клетва", посочи Йотова.