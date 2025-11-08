Има ли кроасани без масло, сьомгова пъстърва и какво постигнаха югославските генетици

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Пост на Христо Николов във фейсбук за откровено глупави, неграмотни и често подвеждащи търговски означения възбуди огромен интерес.

Например “Кроасан с масло” – на света не съществува кроасан без масло. Тестото за кроасани се прави само с краве масло, и то с висока масленост, иначе не се получава.

Или надписите “еди какво си с пистакио” или дори “с пистачо” вместо с българското име на тази ядка - “шамфъстък”.

Или смешният надпис “без холестерол”, който някои търговци са готови да сложат и на зеленчуците – почти единствените храни, които със сигурност не съдържат тази съставка.

Също и “дивата атлантическа сьомга”, която отдавна не съществува, защото този вид риба се отглежда в акваферми.

“Любимото ми е да сложат на какво ли не “без глутен”. Но най-тъпият маркетинг е на конфитюрите - протеинови са! За бога, това са плодове, сварени с пектин, захар и вода. Какъв протеин може да има вътре?”, пише Vessela Nickolaeva.

“Пропусната е водата с колаген, моля!”, добавя Светлана Трифоновска.

“За кроасаните не съм съгласен. С палмово масло също става хубаво бутертесто и кроасани. Иначе това с биоорехите и биомеда много ме разсмя. Логично погледнато, всички плодове и зеленчуци са био, защото не са създадени чрез синтез в лаборатория, а са расли някъде независимо от условията. Ама като е модерно...”, пише Emil Madjirski.

Според Tatiana Tzviatkova “оригиналната рецепта за кроасани е с краве масло. В буланжериите (boulangeries) във Франция може да се видят етикети “кроасани с масло” и просто “кроасани”. Последните явно не са с краве масло, но не пише с каква мазнина са”.

“Абе, ако не сте пили веган протеинова вода, не ми говорете изобщо”, добавя Биляна Петкова.

И важно уточнение за сьомгата и сьомговата пъстърва от Данка Василева: “Сьомговата пъстърва е хибрид, създаден от югославски учени генетици. Те са успели да постигнат чрез сложни кръстоски хибрид на сьомга с американска и балканска пъстърва. След многогодишна селекция са създали вид, способен да се размножава самостоятелно в реки и водоеми.

Рибата външно носи отличителните белези на американка, но бързо нараства на тегло и достига характерните за определени видове сьомга размери, като притежава репродуктивните способности на балканската пъстърва.

Месото ѝ е естествено розово като на сьомга, а не е оцветено от фуража”, пише Данка Василева.

На което Hristo Kyossev отговаря: “Югославските учени генетици създадоха цяла нова нация в съседна държава, та какво остава за някаква си риба...”.