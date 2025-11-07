Обвиниха единия от избягалите затворници в Ловеч, може да лежи още 3 години

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

В Районен съд – Ловеч е внесен обвинителен акт срещу единия от двамата избягали затворници. Това съобщи Петя Иларионова, специалист „Връзки с обществеността" в Окръжен съд – Ловеч.

Срещу мъжа с инициали Д.Ц.В. е повдигнато обвинение по чл. 297, ал. 1, вр. с ал. 3 от Наказателния кодекс (НК). По този текст предвижданото наказание е лишаване от свобода до три години, показва справка в НК.

Заседанието е насрочено за понеделник, 10 ноември, от 14:30 ч.

Двамата затворници избягаха от затворническото общежитие „Полигона" в Ловеч на 2 ноември около 18:00 ч. Час след бягството единият беше задържан, а другият – малко преди 2:00 ч. през нощта. В издирването им участваха около 40 полицаи, припомня БТА.