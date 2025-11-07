АПИ обжалва в съда отмяната на три електронни фиша, издадени на училищен автобус в чепеларско село

Агенция „Пътна инфраструктура" (АПИ) обжалва в съда отмяната на три електронни фиша на стойност 7 500 лева, издадени на училището в чепеларското село Павелско. Директорът на ОУ "Цар Симеон I" Мария Семерджиева посочи, че първоинстанционният съд в Чепеларе е отменил фишовете, като сега следва дело в Административния съд в Смолян.

В продължение на три дни през 2023 г. – на 10, 13 и 14 февруари, в часовете между 13:35 и 13:42, училищния автобус е бил заснет от стационарната камера на път II-86 Асеновград – Смолян, при км. 81+004. Установено било, че превозното средство няма валидна маршрутна карта или валидна тол декларация за преминаването.

Мария Семерджиева допълни, че електронните фишове са получени в училището две години по-късно, съобщава БТА.

Районен съд - Чепеларе установява, че от страна на училището е налице нарушение, но към датата на извършването му не е било предвидено издаването на електронен фиш за нарушение по чл. 179, ал. 3б от ЗДвП, на основание на която разпоредба е наложена имуществена санкция. Съдебният състав посочва още, че за да бъде издаден електронен фиш, това трябва да е предвидено в закон, какъвто към онзи момент е нямало.

Училището в село Павелско е средищно за селата Орехово, Малево, Павелско, Хвойна и Нареченски бани. В момента в него се обучават 17 деца, като 8 от тях са от Нареченски бани и всеки ден училищен автобус пътува до населено място, за да взима децата за училище и ги връща до дома им.

Автобусът, на който са издадени електронните фишове, вече не е в движение и се подготвят документи да бъде бракуван, а учениците сега се превозват с микробус, добави Семерджиева.

Казусът предстои да бъде разгледан от Административен съд - Смолян.